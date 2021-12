Disparition de Delphine Jubillar : révélations explosives de son fils Louis, "ils sont méchants"

Entendu une première fois le jour de la disparition de sa mère puis une seconde fois le 20 janvier 2021, le fils de Delphine Jubillar a de nouveau été auditionné par les enquêteurs le 26 novembre 2021. Lors de ses premiers interrogatoires, le petit garçon et frère d'Elyah avait d'abord confié que ses parents étaient "méchants". "Ils sont méchants. Parfois, ils ne veulent pas jouer avec moi" avait-il indiqué.

De plus, lors de son premier interrogatoire, Louis avait confié que ses parents s'entendaient "bien" et qu'il n'avait pas entendu de dispute le soir du 15 décembre 2020 : "Hier, ça s'était bien passé. Maman et papa, ils ne s'étaient pas disputés. Ils parlaient bien. Après, on a mangé, on a regardé la finale d'Un incroyable talent, où ils choisissent le vainqueur, mais je n'ai pas entendu qui c'était et après je suis allé au lit, ils n'ont pas crié parce que je les entendais."

Il avait toutefois révélé qu'ils se disputaient parfois et avait mimé leurs querelles en tendant les bras à 90°. Mais depuis, le fils de Cédric Jubillar a totalement modifié son discours et ajouté plusieurs détails à cette dernière soirée où il a vu sa maman en vie. Le petit garçon - qui vit chez la soeur de sa mère Stéphanie depuis que son père a été incarcéré à la prison de Seysses en juin 2021 - a finalement révélé avoir entendu une dispute entre ses parents ainsi que "des gros mots".

"Ils se disputaient, après j'entendais des gros mots. [...] Après j'entendais que peut-être ils faisaient...", Face aux enquêteurs, Louis tend ensuite les bras à 90 degrés, pour imiter la scène quand ses parents se disputent. "J'entendais des gros mots", répond Louis, avant de confier : "Puis j'ai entendu : "Puisque c'est comme ça, on va se séparer."" Louis indique ensuite s'être endormi. De son côté, Cédric Jubillar - dont la demande de remise en liberté a une nouvelle fois été rejetée le 22 novembre dernier - a une prochaine audition prévue le 3 décembre 2021 au cours de laquelle il devra raconter lui aussi en détails la soirée du 15 décembre 2020.

Cédric Jubillar reste présumé innocent des faits qui lui sont reprochés jusqu'au jugement définitif de cette affaire.