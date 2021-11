Disparition de Delphine Jubillar : Cédric en prison, est-il en contact avec ses enfants ?

Actuellement incarcéré à la prison de Seysses et placé en isolement depuis le 18 juin 2021, Cédric Jubillar n'a aucun contact avec l'extérieur ni même avec ses enfants Louis et Elyah (7 ans et bientôt 2 ans). Interrogé le 15 octobre 2021 par les juges d'instruction Audrey Assemat et Coralyne Chartier, le mari de Delphine Jubillar a confié que cette situation était extrêmement difficile à vivre pour lui.

"C'est horrible. Je suis à l'isolement, je ne sais même pas pourquoi. On me dit que c'était du fait que l'affaire soit médiatisée, c'est vraiment un calvaire, je fais rien de mes journées. Il n'y a rien à faire à part regarder la télé, j'en ai vraiment marre", a-t-il déclaré. Considéré comme le principal suspect suite à la disparition de sa femme Delphine dans la nuit du 15 au 16 décembre 2020 dans le Tarn, le peintre-plaquiste de 34 ans - qui est depuis en couple avec une femme prénommée Séverine - ne cesse de clamer son innocence. "Je suis innocent, je n'ai pas tué Delphine", a-t-il ainsi déclaré devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Toulouse.

Une situation très difficile pour les deux enfants du couple qui ont depuis été placés chez la soeur de Delphine, Stéphanie. Le 15 novembre dernier (jour où Delphine aurait fêté ses 34 ans), Louis et Elyah ont pu rendre hommage à leur maman et ont laissé un petit mot devant leur ancienne maison familiale à Cagnac-Les-Mines. "Maman, on t'aime. Tu nous manques. Joyeux anniversaire. Elyah et Louis", ont-ils écrit.

"C'est l'avenir de ces enfants qui est en jeu. On leur doit la vérité, au-delà de leur souffrance, il faut qu'ils sachent ce qui s'est passé. (...) On doit obtenir des réponses sensées à des questions qui demeurent encore sans réponse. Comme cette interrogation sur l'extinction du téléphone de Cédric Jubillar à des heures qui posent problème, de 22h08 à 3h53", précise Me Boguet, avocat des enfants du couple Jubillar.

De leur côté, les avocats de Cédric Jubillar dénoncent une détention provisoire "abusive" et estiment que la "présomption d'innocence est bafouée". "Cet homme est détenu dans des conditions d'isolement insupportables", a dénoncé la défense. Sur le fond du dossier, si la justice met en avant "un faisceau d'indices graves et concordants" à l'encontre de son client, l'avocate Emmanuelle Franck les qualifie toutefois d'"insuffisants". "Il n'y a ni preuves, ni corps, ni scène du crime", a estimé l'avocate.

Cédric Jubillar reste présumé innocent des faits qui lui sont reprochés jusqu'au jugement définitif de cette affaire.