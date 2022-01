Cédric Jubillar trahi par l'analyse de son téléphone : ces détails qui ne collent pas

Cédric Jubillar aurait-il menti lors de ses différents interrogatoires concernant la disparition de sa femme Delphine Jubillar ? Alors que le papa de Louis et d'Elyah a toujours clamé son innocence dans cette affaire judiciaire, l'analyse de son activité téléphonique pourrait bien révéler de nouvelles informations et déterminer si le peintre-plaquiste a vraiment dit toute la vérité concernant la soirée du 15 au 16 décembre 2020 à Cagnac-Les-Mines. Selon Le Parisien, le téléphone portable était en effet "hors tension" cette nuit-là (déconnecté des réseaux téléphoniques) entre 22h08 et 3h53. "Une situation qui ne s'est produite qu'à deux reprises au cours de l'année 2020 et jamais de façon aussi précoce dans la soirée" indiquent nos confrères.

Pour rappel, lors de l'enquête le peintre-plaquiste de 34 ans avait confié que son téléphone portable s'était éteint lorsqu'il était sorti promener ses deux chiens Gnocchi et Oprah, alors qu'il était en plein milieu d'une partie du jeu Game of Thrones.

Or, les analyses du téléphone ont démontré que le compagnon de Séverine a d'abord quitté le jeu à 22h04 puis s'est mis "hors tension" quatre minutes plus tard. "C'est au niveau de la batterie, elle est complètement bousillée, mon téléphone tient plus du tout la batterie. Quand ça s'affiche qu'il n'y a plus de batterie, je décide de quitter le jeu et d'espérer qu'il tienne pour avoir un peu de lumière (...) J'ai mis le jeu en pause pour utiliser la torche (la lampe torche de son téléphone)", a finalement expliqué l'homme aux enquêteurs. Cédric Jubillar a ensuite indiqué avoir immédiatement mis son téléphone à charger une fois qu'il est rentré chez lui. Il l'aurait rallumé et mis aussitôt en mode avion afin de s'en servir comme réveil le lendemain matin.

Selon Le Parisien, les juges d'instruction ont lancé début janvier 2022 une nouvelle expertise du téléphone afin de vérifier la véracité des déclarations de l'artisan-plaquiste. Une manière très concrète de savoir si Cédric Jubillar a réellement dit toute la vérité aux gendarmes.

Cédric Jubillar reste présumé innocent des faits qui lui sont reprochés jusqu'au jugement définitif de cette affaire.