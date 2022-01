Par Anouchka Volkov Rédactrice Telle un véritable agent du KBG, Anouchka mène l’enquête pour dénicher et trouver tous les scoops liés aux stars. Aucune mission n’est impossible pour cette journaliste possédant un véritable sang-froid. Très admirative de ce brave camarade Poutine, elle possède son flegme et sa détermination.

13 photos

Le mystère pourrait bientôt se résoudre concernant la disparition de Delphine Jubillar. Plus d'un an après le drame, six hommes ont été auditionnés par les enquêteurs de Toulouse. Leurs témoignages pourraient livrer des indices fondamentaux aux gendarmes...

L'affaire concernant la disparition deDelphine Jubillar serait-elle sur le point de dévoiler enfin tous ses secrets ? Selon Le Parisien, six hommes ont été auditionnés le 15 décembre 2021 sous le régime de l'audition libre. Pour rappel une audition libre est une procédure qui permet aux enquêteurs d'entendre une personne à l'encontre de laquelle il n'existe aucune raison plausible de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction mais qui est soupçonnée de détenir des informations pour la résolution de l'affaire. D'après Le Parisien, quatre de ces hommes seraient des détenus de la maison d'arrêt de Toulouse-Seysses, où Cédric Jubillar est incarcéré depuis le 18 juin 2021. Le frère de Séverine L., la nouvelle compagne du peintre-plaquiste, a également été auditionné par les enquêteurs, ainsi qu'un témoin "qui n'appartient pas à l'entourage de Cédric Jubillar, un homme qui n'est ni un ami ni un membre de la famille du suspect", selon nos confrères. De son côté, Séverine avait également été interpellée le 15 décembre 2021 pour des soupçons de "complicité de recel de cadavre". Si elle est ressortie libre après 38 heures, les enquêteurs auraient toutefois trouvé de nouveaux éléments capitaux pour l'affaire lors d'une perquisition à son domicile à Lescure d'Albigeois (Tarn) selon Franceinfo. Pour rappel, ce sont les juges Audrey Assemat et Coralyne Chartier qui avaient délivré une commission rogatoire aux gendarmes de la section de recherches de Toulouse afin d'interpeller six hommes de l'entourage de Cédric mais aussi sa nouvelle petite-amie. "Cette garde à vue repose sur de nouveaux éléments, ce n'est pas une opération pour fêter les un an de l'affaire" avait glissé une source proche des investigations suite à la garde à vue de Séverine. Rapidement après sa libération le 16 décembre 2021, Séverine - qui est en couple avec Cédric depuis le mois d'avril 2021 - a décidé de quitter le Tarn pour partir à la campagne, loin de l'agitation autour de cette terrible affaire judiciaire. Cédric Jubillar reste présumé innocent des faits qui lui sont reprochés jusqu'au jugement définitif de cette affaire.