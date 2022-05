Disparition de Delphine Jubillar : Sa dernière conversation avec la femme de son amant

Delphine Jubillar a disparu sans laisser de traces dans la nuit du 15 au 16 décembre 2020. Les enquêteurs ont reconstitué le puzzle de cette soirée fatidique à partir de laquelle plus personne n'a eu de nouvelles de l'infirmière du Tarn, maman de deux jeunes enfants et en procédure de divorce. Son mari et elle devaient en effet mettre un terme à leur mariage à bout de souffle et à une relation que les proches de la jeune femme décrivent tous depuis comme peu épanouissante. Elle avait rencontré l'été précédant sa disparition un autre homme, et espérait que leur relation secrète pouvait être vécue au grand jour. La compagne de son amant avait découvert leur idylle et avait discuté par SMS avec la trentenaire, quelques heures avant de disparaître...

La Dépêche avait rapporté l'échange entre Delphine Jubillar et celle qui partageait la vie de son amant et avec qui il a un enfant. Le 14 décembre 2020, soit la veille de la brutale disparition de l'infirmière de nuit, la compagne de celui qui est surnommé le confident de Montauban découvre un message qu'il écrivait à son amoureuse secrète. Il assume sa liaison et exprime son souhait de mettre fin à leur vie de couple. Le lendemain, la compagne trompée joint l'épouse de Cédric Jubillar de façon brève mais sans agressivité : "Tu prendras ma place quand elle sera libre, pour le moment, ce n'est pas le cas..." Souhaitant des relations apaisées avec elle, la mère de Louis et Elyah tente de la rassurer en lui signifiant qu'elle gardera "toujours une place" entre eux.

Les deux femmes s'accordent sur un pacte auquel tient la compagne de l'amant : ne plus le contacter durant la période des fêtes de fin d'années. Delphine Jubillar accepte même si elle continuera en toute discrétion de joindre son amoureux, espérant fêter leurs futures retrouvailles avec du vin et l'espoir de s'installer ensemble. Le 15 décembre, elle envoie deux messages à son bien-aimé et une photo d'elle en nuisette. Est-ce cette image sur laquelle tombe Cédric et qui a provoqué sa fureur, d'après son ancien codétenu ?

Le mari de Delphine est actuellement incarcéré à Toulouse-Seysses depuis le mois de juin 2021 et ne cesse de clamer son innocence. A ce jour, des lunettes cassées ont été retrouvées et analysées prouvant une scène de violence, le fils aîné du couple assure avoir entendu ses parents se disputer et l'expertise psychiatrique de ce suspect numéro 1 avait souligné son refus d'accepter l'échec de son mariage. L'artisan, lui, raconte que sa femme était sortie promener les chiens, chose qu'elle ne faisait jamais avant d'après leurs voisins et leurs proches.

Cédric Jubillar reste présumé innocent des faits qui lui sont reprochés jusqu'au jugement définitif de cette affaire.