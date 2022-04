Disparition de Delphine Jubillar : Que sait-on sur l'amant de Montauban ?

En disparaissant dans la nuit du 15 au 16 décembre 2020, Delphine Jubillar a laissé ses deux enfants, Louis et Elyah, ainsi que tous ses proches dans un immense chagrin. Parmi eux, se distingue un homme : son amant. En effet, la jeune femme de 33 ans, qui était en instance de divorce avec Cédric Jubillar, avait noué une relation avec une personne rencontrée sur l'application Gleeden. Le journaliste Ronan Folgoas, qui officie pour Le Parisien-Aujourd'hui en France, a enquêté durant un an sur cette affaire et a réussi à rencontrer certains protagonistes comme l'amant de la disparue, rapportant sa rencontre dans son livre Le Mystère Jubillar. Dans le documentaire diffusé sur RMC Story et basé sur son ouvrage, l'idylle naissante entre la victime et son amant est détaillée.

Tandis que son couple avec Cédric Jubillar se délite au fil des années, entre routine, manque d'implication, de projets et vie professionnelle en décalé, Delphine Jubillar décide d'assumer son envie d'une nouvelle vie. Transformée psychologiquement comme physiquement, elle s'inscrit sur un site de rencontres et fait la connaissance d'un autre, au mois de juillet 2020. "Là, Delphine va matcher comme on dit, avec un homme de Montauban qu'elle va rencontrer quelques jours plus tard. Et là tout de suite, il y a une passion qui va naître. Il est méticuleux, rigoureux, organisé dans son métier comme dans sa vie personnelle", explique Ronan Folgoas devant la caméra. Chacun a une famille et est prêt à en former une recomposée.

De cet amoureux qui semble à l'opposé du portrait qu'on a pu faire de son mari, l'infirmière n'avait rien dit à son entourage, si ce n'est qu'elle a un "confident" venant de Montauban. "Cédric lui, n'est pas au courant de cette idylle, même s'il a des soupçons dès le mois d'août. Un divorce à l'amiable aurait été évoqué, la décision aurait été actée. Chacun de son côté s'attache les services d'un avocat", apprend-on dans le documentaire. La conjointe de l'homme de Montauban et Delphine Jubillar avaient également clarifié les choses, la première ayant demandé à la seconde d'attendre après les fêtes de fin d'année pour officialiser leur couple et fonder leur nouveau foyer.



Un temps suspecté d'être impliqué dans la disparition de l'infirmière d'Albi, le "confident de Montauban" avait été lavé de tout soupçon après une perquisition dans sa maison qui n'avait rien donné. Sa femme avait également été mise hors de cause dans cette affaire. Elle avait également été soupçonnée d'être impliquée, notamment à cause de 145 appels émis vers un numéro inconnu au moment de la disparition de Delphine. Finalement, les gendarmes avaient découvert qu'il ne s'agissait pas d'appels suspects mais simplement de l'utilisation d'applications sur son téléphone.

Un amant dévasté et très discret

Pour l'amant de Delphine Jubillar, sa disparition a mis fin à tous leurs projets et leurs rêves. Ils avaient même présenté leurs enfants réciproques en visio, selon Ronan Folgoas qui s'était confié à Femme actuelle. Il a précisé au magazine pourquoi on ne l'a jamais vu participer aux fouilles : "Les enquêteurs le considéraient comme le personnage pivot de ce drame dans le sens où il aurait pu constituer le mobile du passage à l'acte de Cédric Jubillar. Il était donc très important qu'il ne donne pas d'interview, qu'il n'apparaisse pas."

Cédric Jubillar reste présumé innocent des faits qui lui sont reprochés jusqu'au jugement définitif de cette affaire.