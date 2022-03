Affaire Jubillar : Cédric odieux avec sa fille ? L'oncle de Delphine dénonce !

Aucun indice probant n'a permis, pour le moment, d'éclaircir l'affaire Delphine Jubillar. La disparition de l'infirmière du Tarn, âgée de 33 ans, mariée et mère de deux enfants, reste un mystère depuis cette nuit du 15 au 16 décembre 2020. C'est d'ailleurs ainsi qu'a été baptisé le documentaire qui revient sur cette enquête complexe sur RMC Story et qui s'appuie notamment sur le travail du grand reporter au service Police-Justice du journal Le Parisien, Ronan Folgoas. Les proches de la jeune femme ont dessiné un portrait peu flatteur de son époux, Cédric Jubillar, actuellement en détention provisoire pour homicide par conjoint à la maison d'arrêt de Toulouse-Seysse depuis juin 2021. Parmi ceux-ci, il y a son oncle et sa tante, Didier et Elisabeth, qui reviennent sur un repas de famille dans lequel on peut voir son tempérament colérique et provoquant, notamment avec leur fille Elyah, 2 ans.

La scène s'est déroulée chez l'oncle et la tante de Delphine Jubillar, Didier et Elisabeth, à la fin du mois d'août 2020. "On a mangé ici, ils se sont retrouvés et à un moment donné, je me rappelle que Delphine a été un peu confidente de ma fille Mélanie et d'un seul coup, l'autre est arrivé en furie, il s'est assis entre Delphine et Mélanie, et ça a été le calme plat. (...) Je pense qu'il devait avoir un peu d'autorité sur ma nièce, et elle s'est tue. Quand il s'est assis, il s'est levé." Sa femme poursuit le récit : "Il a dit 'bah on part'. Ils sont partis à 16h30, ils auraient pu passer plus de temps ensemble, les enfants jouaient ensemble. Il prend la petite et en partant il lui dit 'prends ton handicapée'. Des mots qui ont marqué sa famille et son oncle rajoute en imitant Cédric Jubillar : "'Tu veux pas prendre ton handicapée là ? Regarde ça.' Il dit ça méchamment, avec un air autoritaire. Moi, ça ne m'a pas du tout plu déjà à l'époque."

Un père qui n'est pas un exemple de bienveillance avec ses deux enfants si l'on en croit un de ses interrogatoires où il a admis donner des "coups de pied" aux fesses de son fils aîné Louis. Peu impliqué dans l'éducation de sa progéniture, il est un consommateur régulier de cannabis, jusqu'à 10 joints par jour selon le JDD. À plusieurs reprises, le comportement agressif de Cédric Jubillar a été mis en avant de manière générale, avec les amies de son épouse, ou bien même avec les forces de l'ordre ou de la justice. "C'est un provocateur, s'il est coupable, il saurait jouer la comédie. Je pense qu'il en serait capable, oui. Je sais qu'il peut être assez agressif pour faire ça à sa femme", avait estimé un collègue du plaquiste auprès de BFMTV.

Cédric Jubillar reste présumé innocent des faits qui lui sont reprochés jusqu'au jugement définitif de cette affaire.