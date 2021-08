Delphine Jubillar : Cédric peut se montrer "beaucoup plus agressif"

Les semaines passent et toujours aucune nouvelle de Delphine Jubillar. La jeune infirmière de 33 ans est portée disparue depuis le 16 décembre 2020 dans le village de Cagnac-les-Mines et malgré les efforts des enquêteurs, elle reste introuvable. Une situation qui désespère ses proches, qui semblent néanmoins certains de la culpabilité de son mari, Cédric. Suspect numéro un dans cette histoire, l'artisan plaquiste, qui a refait sa vie avec une certaine Séverine, clame son innocence depuis le début.

Incarcéré à la prison de Seysses depuis le 18 juin dernier, Cédric est au centre de toutes les interrogations et sa personnalité est souvent mise en avant dans cette affaire. Dans un podcast intitulé La disparition de Delphine Jubillar : un couple en crise, un amant, et un mari en prison, Le Parisien s'intéresse au profil de ce père de deux enfants. "Il fait de l'intérim, il a du mal à se stabiliser, mais il travaille", indique le journaliste Ronan Folgoas, qui dresse le portrait d'un homme au gabarit plutôt fluet, d'environ 1m65 et très mince.

Une personnalité contrastée

Plus en bons termes avec Delphine, Cédric avait pour habitude de traquer ses moindres faits et gestes, la soupçonnant d'avoir une relation extra-conjugale. Pour ce qui est de sa personnalité, le portrait est assez contrasté. "Il est assez séduisant par certains côtés. Il diffuse autour de lui un certain charme (...) et par moment il peut montrer un visage beaucoup plus dur, beaucoup plus agressif lorsqu'il se met en colère, pour un oui ou pour un non", détaille le journaliste.

Dès qu'il y a une contradiction qui apparaît chez son interlocuteur, ça monte très vite et puis ça peut descendre aussi très vite

Visiblement à fleur de peau, Cédric Jubillar, qui n'entretient pas de bonnes relations avec sa belle-famille, est quelqu'un de sanguin. "Il y a beaucoup de motifs chez lui pour se mettre en colère. Dès qu'il y a une contradiction qui apparaît chez son interlocuteur, ça monte très vite et puis ça peut descendre aussi très vite", conclut le journaliste du Parisien.

Cédric Jubillar reste présumé innocent des faits qui lui sont reprochés jusqu'au jugement définitif de cette affaire.

