Affaire Jubillar : Insultes aux gendarmes et aux amies de Delphine, Cédric craque dans sa dernière lettre

Cela fait maintenant plus de sept mois que Cédric Jubillar est incarcéré à la prison de Toulouse-Seysses. Mis en examen pour "homicide sur conjoint", le peintre-plaquiste de 34 ans continue de clamer son innocence dans la disparition de sa conjointe, Delphine Jubillar. Après avoir participé aux recherches pour tenter de la retrouver, il est vite apparu comme le suspect numéro un aux yeux de la police. Depuis qu'il est en prison, l'attitude de ce dernier est assez suspecte, en témoigne une lettre envoyée à sa nouvelle compagne, Séverine L., dans laquelle il a laissé plusieurs messages cryptés.

Une lettre en apparence banale dans laquelle Cédric Jubillar fait part de son mal-être à celle qu'il a rencontré après la disparition de sa femme. "J'ai des idées noires et les cachets du psy ne font aucun effet", écrit-il notamment, mais ce n'est pas tout, puisqu'il s'en prend également ouvertement aux amies de Delphine. Les qualifiant de "dindes", il leurs reprochent des interventions à la télévision qui ne sont pas à son goût. une lettre dans laquelle il demande également à Séverine L. des photos d'elle ainsi que de ses deux enfants et des CD du groupe de metal System of a Down.

Néanmoins, une série de chiffres inscrite dans la marge de la feuille intrigue la justice, comme le raconte Le Parisien. Cédric Jubillar a dissimulé un message secret dans sa lettre à l'intention de sa nouvelle compagne, mais pas uniquement. Il a également glissé un message très cru à l'intention de ceux qui pourraient déchiffrer son code, à savoir les gendarmes. "Bonne lecture les pd si vous trouf l code (sic)", écrit-il. Le gendarme chargé d'analyser la lettre résume sa pensée dans un rapport : "Cédric Jubillar est tellement sûr que son message ne sera pas déchiffré qu'il en profite pour insulter ceux qui pourraient trouver le code".

Cédric Jubillar reste présumé innocent des faits qui lui sont reprochés jusqu'au jugement définitif de cette affaire.