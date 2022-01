Affaire Jubillar : Un enregistrement audio de Sévérine, la nouvelle compagne de Cédric, dévoilé

En couple avec Cédric depuis le mois d'avril 2021, Séverine a toujours soutenu son compagnon et n'a pas hésité à clamer son innocence dans l'affaire judiciaire concernant la disparition de Delphine Jubillar. Interpellée le 15 décembre 2021 pour "recel de cadavre" puis relâchée le lendemain faute de preuves, elle a pourtant été soupçonnée de savoir où se trouvait le corps de l'infirmière d'Albi après les révélations explosives d'un ancien codétenu de Cédric surnommé "Marco". Ancien prisonnier de la prison de Toulouse-Seysses où le peintre-plaquiste de 34 ans est incarcéré depuis le 18 juin 2021, l'homme a confié aux enquêteurs que Cédric lui avait avoué le meurtre de Delphine Jubillar mais aussi que sa compagne Séverine était dans la confidence...

Pire, Marco a révélé que le papa de Louis et d'Elyah lui avait demandé de déplacer le cadavre de Delphine - enterrée "près d'une ferme qui a brûlé" à Cagnac-Les-Mines- avec l'aide de Séverine. Par la suite, Marco a organisé dès sa sortie plusieurs rendez-vous avec Séverine. entre le 13 octobre et le 6 décembre à Albi et dans les environs du Tarn avec la complicité des gendarmes.

T'as les nerfs bien accrochés, con ?

Durant ces rendez-vous, la nouvelle compagne de Cédric Jubillar aurait bien emmené l'ancien détenu "sur un chemin menant jusqu'à un corps de ferme non loin, où l'un des hangars avait brûlé en avril 2021" (l'endroit présumé où serait enterrée Delphine Jubillar). Elle aurait néanmoins refusé de se rendre plus près de la ferme de peur d'être "pucée" (suivie par les enquêteurs).

Choqué par toute cette affaire, Marco a même enregistré Séverine lors d'une de leur rencontre. Sur cet enregistrement, on entend la compagne de Cédric dire clairement à Marco : "Ça se voit un corps qui a été déplacé ? (...) Je ne sais pas comment tu vas retrouver ça, t'as les nerfs bien accrochés, con ?"

Très touché par cette affaire judiciaire, Marco "jure qu'il n'a rien à gagner à dénoncer Cédric : il allait de toute façon être libéré de façon imminente. Il justifie sa démarche par la seule volonté que la justice apporte des réponses aux enfants du couple Jubillar." selon Le Parisien.

Cédric Jubillar reste présumé innocent des faits qui lui sont reprochés jusqu'au jugement définitif de cette affaire.