Disparition de Delphine Jubillar : Cédric lâché par sa nouvelle compagne ? "Je ne l'ai jamais vu vraiment chercher sa femme"

En couple avec Cédric Jubillar depuis neuf mois, Séverine serait-elle sur le point de le quitter ? Selon Le Parisien, cette ancienne aide-soignante de 44 ans aurait été choquée par le comportement du peintre-plaquiste qui ne semble pas très affecté par la disparition de son épouse, Delphine Jubillar. "Avec le recul, je ne l'ai jamais vu vraiment chercher sa femme. D'ailleurs, je l'ai accompagné à un rassemblement il y a quelques semaines. J'ai eu l'impression qu'il y allait juste par obligation pour se montrer. Je trouve que Cédric a changé de comportement récemment. J'en ai d'ailleurs parlé à un pote qui ne connaît pas Cédric, je le trouve détaché de l'affaire." avait-elle confié aux enquêteurs le 16 juin dernier selon Le Parisien.

Si elle semblait clamer l'innocence de son compagnon qu'elle qualifiait comme "adorable" mais aussi "le meilleur de tous les hommes" auprès des journalistes auprès de Femme Actuelle, elle a donné une toute autre version aux gendarmes n'hésitant pas à décrire le papa de Louis et d'Elyah comme une personne "bipolaire", voire "mythomane" et même un "pervers narcissique". "Parfois je pense qu'il n'a pu rien faire à Delphine, on dirait même qu'il est un peu bête, mais à d'autre moment, il réagit un peu violemment et ne me paraît pas si bête que ça." a-t-elle ajouté, doutant visiblement de plus en plus de l'innocence de son compagnon quant à la disparition de l'infirmière d'Albi.

Interpellée pour "complicité de recel de cadavre" le 15 décembre 2021 puis ressortie libre le lendemain, Séverine a depuis décidé de quitter son logement de Lescure d'Albigeois pour se réfugier au calme à la campagne.

Pour rappel, Cédric Jubillar est incarcéré à la prison de Toulouse-Seysses depuis le 18 juin 2021. Placé à l'isolement, l'un de ses anciens codétenus avait affirmé que le peintre-plaquiste avait indiqué à sa nouvelle compagne Séverine où se trouvait le cadavre de Delphine Jubillar. Interrogée pendant 38 heures à Gaillac, Séverine était finalement libérée le 16 décembre 2021, fautes de preuves.

Cédric Jubillar reste présumé innocent des faits qui lui sont reprochés jusqu'au jugement définitif de cette affaire.