Affaire Jubillar : une autre disparition de Delphine, "l'été précédent", dévoilée

Désemparée que l'affaire piétine toujours concernant la disparition de Delphine Jubillar survenue dans la nuit du 15 au 16 décembre 2020 à Cagnac-Les-Mines, Anne - une amie proche de l'infirmière - a dévoilé de nouveaux éléments sur la personnalité parfois déconcertante de Cédric. Persuadée de l'implication du peintre-plaquiste de 34 ans dans cette affaire, elle confie que Delphine avait déjà disparu à l'été 2020. "Delphine avait déjà disparu pendant quelques heures l'été précédent." révèle-t-elle.

Suite à cet événement, le fils de Nadine avait eu un comportement qu'elle avait alors jugé très bizarre. "Cette nuit-là, il m'avait appelée sur mon téléphone pour me demander si je savais où était sa femme. Pourquoi cette fois-ci se contente-t-il d'un message adressé à plusieurs copines via un groupe Messenger et d'une seule réponse, négative, sans aller plus loin dans ses recherches ?" avait-elle expliqué.

Ce n'est pas le seul élément suspect selon Anne. "Cédric a un comportement étrange dès les premières heures qui suivent la disparition de sa femme." explique-t-elle, rappelant la lessive faite par le peintre-plaquiste en plein milieu de la nuit juste avant d'appeler la police. Elle indique : "Le fait qu'il mette du linge dans une machine à laver à 5 heures du matin participe, selon moi, de sa volonté de dissimuler quelque chose. Même si je ne sais pas quoi précisément."

Mis en examen pour "homicide sur conjoint" et incarcéré à la prison de Seysses, Cédric Jubillar clame toujours son innocence. Une demande de remise en liberté initiée par ses avocats a une nouvelle fois été rejetée le 22 novembre dernier. Le peintre-plaquiste a également été une nouvelle fois interrogé le 3 décembre dernier face aux deux magistrates chargées du dossier.

Cédric Jubillar reste présumé innocent des faits qui lui sont reprochés jusqu'au jugement définitif de cette affaire.

L'interview de l'amie de Delphine Jubillar est à retrouver sur Le Parisien.