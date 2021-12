Disparition de Delphine Jubillar : la mère de Cédric l'accable dans une émission de voyance !

Quelques jours plus tard, l'équipe de 100% radio a souhaité recontacter la mère de Cédric Jubillar afin d'en savoir plus sur cette affaire délicate. L'avocate de Nadine, Me Jessica Chefaroudi, a alors organisé une entrevue entre la radio et la mère du suspect. Ayant peut-être été briefée par l'avocate, la mère de Cédric a finalement tenu des propos bien plus modérés sur la culpabilité de son fils.

Celle-ci a finalement confié s'être un peu "calmée" et qu'elle préférait désormais avoir de la "retenue" dans ses propos. "C'était surtout dans le but de me raccrocher à quelque chose. Au jour d'aujourd'hui je suis toujours dans l'ignorance et je cherche par tous les moyens possibles et imaginables" a-t-elle ajouté, admettant être simplement une maman à la recherche de la vérité.

Incarcéré et placé en détention provisoire depuis le 18 juin 2021 pour "homicide volontaire sur conjoint" à la prison de Seysses près de Toulouse, Cédric Jubillar clame toujours son innocence dans la disparition de sa femme Delphine, avec lequel il était en instance de divorce.

Cédric Jubillar reste présumé innocent des faits qui lui sont reprochés jusqu'au jugement définitif de cette affaire.