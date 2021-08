Delphine Jubillar : Qu'est-il sorti de la confrontation entre Cédric et sa mère ?

Dans le podcast Code source du Parisien, Ronan Folgoas, journaliste au service police-justice du quotidien, revient en détail sur la disparition de l'infirmière. Il s'arrête notamment sur la confrontation organisée par les forces de l'ordre entre Cédric Jubillar et sa mère lors de leurs gardes à vue. En effet, après la disparition de Delphine, le peintre-plaquiste de 34 ans a vécu pendant presque deux mois avec sa mère et son beau-père. Et quand il est devenu suspect aux yeux des enquêteurs, ils ont tous les trois été interrogés : "Ils ont vécu avec lui à ses côtés dans un huis clos pendant 6 semaines... Peut-être qu'un lourd secret a été livré par Cédric à ce moment-là. Mais il apparaît au cours de la garde à vue que ces deux personnes ne savent rien, en réalité". Et Ronan Folgoas de poursuivre : "Il y a une confrontation qui va être organisée entre la maman et son fils... mais cette confrontation ne donne aucun résultat concret".

Si confrontation il y a eu, c'est parce que lors de sa garde à vue, Nadine, la mère de Cédric; aurait déclaré dans un premier temps, que son fils aurait prononcé cette phrase, "je vais la tuer, je vais l'enterrer et personne ne la retrouvera", peu avant la disparition de Delphine. Nadine aurait également répondu aux gendarmes qu'elle pensait que son fils était bel et bien impliqué dans la disparition. Depuis, Nadine se fait discrète médiatiquement. En juillet dernier, son avocate, Me Jessica Chefaroudi avait tout de même donné des nouvelles de cette femme meurtrie par la situation : "Se prononcer aujourd'hui, pour elle c'est trop dur. Mais justement, tout ce à quoi elle aspire, c'est de savoir. Savoir ce qui est arrivé à sa belle-fille, savoir si son fils est responsable de quelque chose, pour répondre à ses petits-enfants quand ils seront en âge de poser des questions."

Avant la disparition, Nadine savait en tout cas tout des problèmes de mariage entre son fils et son épouse puisqu'elle aurait aidé Cédric à espionner Delphine grâce à une application de géolocalisation. C'est le Nouveau Détective qui a fait cette sombre révélation dans son édition du 11 août 2021, dévoilant au passage que Nadine n'a "jamais porté Delphine dans son coeur".

Cédric Jubillar reste présumé innocent des faits qui lui sont reprochés jusqu'au jugement définitif de cette affaire.

