Delphine Jubillar géolocalisée par sa belle-mère Nadine : les raisons de son geste

Quelles étaient les relations de Delphine Aussaguel et Nadine, la mère de Cédric Jubillar ? D'après de nouveaux éléments apportés par le Nouveau Détective, le 11 août 2021, les liens de l'infirmière avec sa belle-mère n'auraient pas toujours été au beau-fixe. Nos confrères vont jusqu'à affirmer que Nadine n'avait "jamais porté Delphine dans son coeur".

Et pour cause, c'est Nadine elle-même qui avait aidé son fils à géolocaliser Delphine Jubillar lorsqu'il avait eu des doutes sur sa fidélité. Alors qu'elle avait retrouvé l'amour avec un autre homme et était séparée de Cédric Jubillar depuis plusieurs mois, le plaquiste l'avait géolocalisée grâce à une application gratuite. Celle-ci avait envoyé un message automatique à la personne traquée. Delphine Aussaguel avait alors découvert le pot aux roses, soupçonnant ainsi Cédric.

En garde à vue, Nadine a expliqué son geste, expliquant qu'elle tenait "juste prouver à son fils que Delphine ne le trompait pas", précisent nos confrères. Pendant cette garde à vue, elle s'est aussi expliquée au sujet des menaces recueillies lors d'une conversation téléphonique avec son fils, lors de laquelle il était très en colère. "Elle m'énerve. Je vais la tuer, je vais l'enterrer et personne ne la retrouvera", lâchait-il. Une phrase qui n'avait, à l'époque, pas perturbé Nadine.

"Sur le coup, je n'avais pas pris ça au sérieux", avait-elle expliqué face aux enquêteurs. Elle avouait au passage désormais croire en l'implication de son fils dans la disparition de Delphine Jubillar.

Clamant toujours son innocence depuis la prison de Seysses, près de Toulouse, Cédric Jubillar reste présumé innocent des faits qui lui sont reprochés jusqu'à la fermeture définitive du dossier.