Cédric Jubillar malmené en prison : ce dangereux détenu qui l'a pris sous son aile...

Mis en examen pour "homicide sur conjoint" à la prison de Toulouse-Seysses depuis le 18 juin 2021, Cédric Jubillar y a fait la connaissance de Marco, un détenu d'origine Corse de 36 ans au lourd passé judiciaire. Selon Le Parisien, l'homme était également placé à l'isolement et occupait la cellule 9, voisine de la numéro 10 où est actuellement incarcéré le peintre-plaquiste de 34 ans. Les deux hommes ont rapidement discuté, à travers les murs de la prison, et se seraient même liés d'amitié.

"J'ai commencé à parler avec Cédric de plus en plus. Il a fini par me faire confiance parce que je l'ai défendu devant tout le monde. Les autres détenus l'insultaient ou se moquaient de lui. J'ai fini par prendre la parole et leur dire de se calmer." a confié Marco. Le mari de Delphine Jubillar aurait été "impressionné" par le passé de Marco, qui avait déjà passé près de dix ans en prison et était considéré comme un détenu particulièrement surveillé. D'ailleurs selon Le Parisien, il était le seul à être menotté lors de ses déplacements.

Interrogé par les enquêteurs, Marco avait également dévoilé d'autres confidences de Cédric concernant l'infirmière d'Albi, disparue dans la nuit du 15 au 16 décembre 2020 à Cagnac-Les-Mines. Cédric lui aurait confié avoir tué sa femme et l'avoir enterrée près "d'une ferme qui a brûlé". Le papa de Louis et d'Elyah serait désormais très inquiet que le cadavre de son épouse ne soit devenu visible avec le temps et aurait demandé à Marco de déplacer son corps jusqu'à la région de Montauban (où réside l'amant de sa femme) avec l'aide de sa nouvelle petite-amie Séverine, également, d'après Marco, dans la confidence du lieu où se trouverait le corps de Delphine.

Suite à ces révélations, Séverine a été interpellée le 15 décembre 2021 par les enquêteurs pour "recel de cadavre". Moins de 48 heures après son interpellation, la nouvelle petite-amie de Cédric a néanmoins été relâchée, faute de preuves.

Interrogé sur ses motivations, Marco a indiqué qu'il souhaitait que la justice apporte des réponses aux enfants du couple Jubillar. "Marco jure qu'il n'a rien à gagner à dénoncer Cédric : il allait de toute façon être libéré de façon imminente." précise Le Parisien.

Cédric Jubillar reste présumé innocent des faits qui lui sont reprochés jusqu'au jugement définitif de cette affaire.