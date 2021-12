Affaire Jubillar : Comment Cédric a essayé de faire accuser l'amant de Delphine...

Suspecté d'avoir révélé l'endroit où serait enterrée Delphine Jubillar à son ancien codétenu, Cédric aurait également tenté de faire accuser de meurtre l'ancien amant de sa femme selon Le Parisien. En couple avec un homme habitant à Montauban au moment de sa disparition, Delphine projetait de refaire sa vie avec celui-ci après son divorce avec Cédric. Actuellement incarcéré à la prison de Seysses près de Toulouse depuis juin 2021, le peintre-plaquiste de 34 ans aurait tenté de se blanchir et de faire accuser son ancien rival en déplaçant le corps de son épouse - qu'il aurait enterré près "d'une ferme qui a brûlé" à Cagnac-les-Mines - près du domicile de son amant à Montauban. Un plan macabre dénoncé par un ancien codétenu de Cédric Jubillar qui a souhaité rapporter aux enquêteurs les propos qu'aurait tenu le papa de Louis et d'Elyah en prison.

De son côté, celui qu'on surnomme "l'Amant de Montauban" - en couple avec Delphine Jubillar depuis l'été 2020 - a été mis hors de cause dans cette affaire. Un temps suspecté d'être peut-être impliqué dans la disparition de l'infirmière d'Albi, l'homme a finalement été lavé de tout soupçon après une perquisition dans sa maison qui n'avait finalement rien donné. Marié lorsqu'il était en couple avec Delphine, sa femme a également été mise hors de cause dans cette affaire. Elle avait également été soupçonnée d'être impliquée dans la disparition de l'infirmière, notamment à cause de 145 appels émis vers un numéro inconnu au moment de la disparition de Delphine. Finalement, les gendarmes avaient découvert qu'il ne s'agissait pas d'appels suspects mais simplement de l'utilisation d'applications sur son téléphone.

Récemment, la nouvelle petite-amie de Cédric Jubillar, Séverine, a été interpellée par les gendarmes le 15 décembre dernier. Placée en garde à vue pour "recel de cadavre", elle était soupçonnée d'avoir vu le cadavre de Delphine et de savoir où elle se trouve. Faute de preuves, elle n'a finalement été retenue que 38 heures, sur les 48 heures légales.

Cédric Jubillar reste présumé innocent des faits qui lui sont reprochés jusqu'au jugement définitif de cette affaire.