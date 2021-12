Delphine Jubillar : Non, la femme de son amant n'a pas passé 145 appels le jour de sa disparition

Les avocats de Cédric Jubillar l'ont soupçonnée d'être responsable de la disparition de Delphine. Interrogé par Femme Actuelle, Maître Alary évoquait d'ailleurs la "haine monstrueuse" que la femme de l'amant de Delphine avait pu ressentir en découvrant que l'infirmière entretenait une relation charnelle avec son époux. Les avocats du peintre-plaquiste mettaient aussi en évidence près de 145 appels émis du téléphone de cette femme vers un destinataire inconnu.

Le Parisien semble avoir dévoilé des éléments qui mettent fin aux suspicions des hommes de loi chargés de défendre Cédric Jubillar. En réalité, les analyses faites sur le téléphone de cette femme révèlent non des appels, mais "145 consommations de données internet" entre le 14 et le 16 décembre. Ce terme décrit "tout type d'action qui sollicite sa connexion Internet : consultation d'une boîte mail, visionnage d'une vidéo, envoi ou réception de messages écrits, conversations orales en passant par des messageries cryptées comme WhatsApp, Messenger ou Snapchat par exemple, etc...". Elle n'aurait donc pas passé 145 appels mais s'est simplement servie d'Internet (ou d'applications nécessitant une connexion Internet) sur son téléphone.

En tout, huit échanges téléphoniques (appels et SMS confondus) ont été répertoriés entre Delphine et la femme de son amant les 15 et 16 décembre 2020. Après avoir ordonné à l'infirmière de rester à sa place en lui écrivant, "Tu prendras ma place quand elle sera libre, pour le moment, ce n'est pas le cas", Delphine avait répondu très calmement : "Je vais m'effacer, me faire discrète, te laisser digérer la nouvelle et vous laisser en famille selon ton souhait. Bonne journée". Le même soir, la maman de Louis et d'Elyah a envoyé un texto à son amant : "Moi aussi envie de toi, j'attends que ça, que ton lit soit le mien!!!"" ainsi qu'une photo d'elle en combishort.

Le 16 décembre 2020, jour de la disparition de l'infirmière, la femme de son amant a tenté de la joindre, en vain, et avait également contacté la gendarmerie afin de s'assurer que Delphine Jubillar était bel et bien disparue.

Cédric Jubillar reste présumé innocent des faits qui lui sont reprochés jusqu'au jugement définitif de cette affaire.