Affaire Jubillar : une amie de Delphine dénonce un mensonge de son mari

Bouleversée depuis la disparition de son amie Delphine Jubillar, l'une des amies de l'infirmière s'est confiée auprès des journalistes du Parisien. Persuadée de la culpabilité de Cédric Jubillar, elle l'exhorte à parler afin de protéger et de préserver leur fils Louis de toute l'agitation autour de cette affaire. Selon elle, les propos et les arguments du peintre-plaquiste de 34 ans ne tiennent pas.

En effet lors de son interrogatoire, la papa de Louis et d'Elyah avait déclaré que son épouse avait pour habitude de sortir les chiens seule "le soir surtout", "vers 23 heures ou minuit". Une version totalement contredite par Anne. "Pourquoi, ensuite, a-t-il affirmé aux gendarmes, comme à de nombreuses personnes, que Delphine avait l'habitude d'aller promener les chiens la nuit ? C'est complètement faux. Même quand on allait se promener toutes les deux en matinée, elle ne partait jamais avec les chiens." affirme-t-elle.

De plus, l'amie de Delphine a confié trouver le comportement de Cédric extrêmement suspect depuis la disparition de sa femme. Le jour de la grande battue du 23 décembre 2020 par exemple, elle admet avoir trouvé son attitude totalement "inadaptée". Choquée, elle explique ne pas avoir compris le fait qu'il participe pas plus activement aux recherches du corps de sa femme. Elle confie : "Il ne participe aux recherches que le matin et ne revient même pas l'après-midi. Pour justifier son absence, il a dit que ses enfants avaient besoin de lui. Le connaissant, je pense que ce n'était qu'un prétexte."

Par ailleurs, Cédric est de nouveau en couple avec Séverine, une aide-soignante de 11 ans son aînée. Il l'a rencontrée quelques mois seulement après la disparition de Delphine lors d'une battue. "Autour de la mi-avril, nous avons dîné ensemble et notre histoire a commencé. Je me suis attachée à lui et lui s'est attaché à moi", avait ainsi confié Séverine à nos confrères du Parisien. "Aujourd'hui, plus que jamais, je le crois innocent" avait-elle ajouté.

L'intégralité de l'interrogatoire d'Anne, l'amie de Delphine Jubillar, est à retrouver sur le Parisien.

Cédric Jubillar reste présumé innocent des faits qui lui sont reprochés jusqu'au jugement définitif de cette affaire.