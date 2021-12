Delphine Jubillar : Le coup de fil de son mari qui interroge... juste après sa disparition !

Le 16 décembre 2020, Cédric Jubillar téléphone à sa mère aux alentours de 8 heures du matin afin qu'elle vienne garder ses enfants Louis et Elyah. Un peu plus de trois heures auparavant, il avait appelé la police afin de signaler la disparition de sa femme Delphine. Mais alors que le peintre-plaquiste de 34 ans devrait être totalement déboussolé ou en pleurs, l'homme ne semble pas particulièrement anxieux selon la retranscription de l'appel à sa mère dévoilée par Le Point. Fait étrange, il ne mentionne même pas à sa mère le fait que son épouse a disparu et qu'il est attendu à la gendarmerie afin d'être auditionné par les enquêteurs.

Pour rappel, la mère de Cédric avait confié être certaine de la culpabilité de son fils dans cette affaire même si celui-ci continue de clamer son innocence. Interrogée peu après l'étrange disparition de l'infirmière d'Albi, Nadine avait fait des confidences troublantes aux enquêteurs. "Compte tenu de ces éléments, pensez-vous aujourd'hui que votre fils est impliqué dans la disparition de son épouse ?", aurait demandé un gendarme. "Oui, je le pense", aurait-elle répondu avant d'ajouter : "Je suis mitigée. (...) J'espère juste que mon fils ne lui a rien fait."

Le 16 septembre dernier, la mère de Cédric Jubillar - mis en examen pour "homicide par conjoint" et incarcéré à la prison de Seysses depuis juin 2021 - avait contacté l'émission de voyance 100% Radio et s'était dite "persuadée" de l'implication de son fils. "Avant la garde à vue au mois de juin, j'étais persuadée de l'innocence de mon fils, après la garde à vue et tout ce que m'ont montré les gendarmes, je suis malheureusement persuadée de la culpabilité de mon fils. En tant que maman je vis très mal cette situation. J'aimerais savoir où est le corps de ma belle-fille pour qu'on puisse lui offrir une sépulture décente", avait-elle confié au voyant de l'émission.

Par ailleurs, Cédric Jubillar sera de nouveau interrogé le 3 décembre prochain. L'ex-mari de Delphine Jubillar et compagnon de Séverine devra reconstituer une chronologie précise de la soirée du 15 décembre 2020, dernier jour où l'infirmière a été aperçue en vie.

L'intégralité de l'article concernant l'appel de Cédric Jubillar à sa mère Nadine le 16 décembre 2020 est à retrouver sur Le Point.

Cédric Jubillar reste présumé innocent des faits qui lui sont reprochés jusqu'au jugement définitif de cette affaire.