Disparition de Delphine Jubillar : du sang et du sperme retrouvés sur le pyjama de son mari ?

Depuis presque un an, l'enquête semble piétiner concernant la disparition de Delphine Jubillar à Cagnac-Les-Mines. Ronan Folgoas, journaliste au service police-justice du Parisien, a d'ailleurs confié lors du podcast Code Source qu'"aucune trace de sang, aucune trace de nettoyage, aucune trace de fluide corporel" n'avaient été retrouvés "à quelques exceptions près quand même."

En effet, deux traces suspectes de sang et de sperme ont été découvertes sur le pyjama que portait Cédric Jubillar. "Sur la manche du haut de pyjama que porte Cédric, il sera retrouvé une micro trace de sang appartenant à Delphine. Une trace de sang aussi mélangée à une trace de sperme appartenant à Cédric Jubillar." explique le journaliste, avant d'ajouter néanmoins : "Cet élément n'est pas forcément significatif, il n'est pas incriminant puisqu'il est d'abord mélangé à une trace de sperme et puis ensuite les quantités sont très faibles et que Cédric a une explication..." Pour se défendre, le peintre-plaquiste de 34 ans aurait expliqué que ces traces auraient été déposées sur son pyjama "à l'issue d'un rapport sexuel." "Voilà son explication en tout cas" révèle Ronan Folgoas.

Il y a quelques mois, Guillaume Farde, consultant sécurité chez BFMTV, avait expliqué qu'il ne croyait pas non plus à un crime au sein de la maison : "On cherche des traces de fluide. Peut-être du mucus [...] Mais la maison a été passée au Bluestar, donc si c'était un crime sanglant, il y aurait des éclaboussures".

Concernant la lessive lancée par Cédric en pleine nuit, l'un des avocats a dévoilé que les analyses concernant l'eau du lave-linge n'avaient rien donné. "Ils n'ont rien trouvé, parce qu'il n'y a rien à trouver dans de l'eau de siphon, il faut être lucide. Il y a 80 litres d'eau qui passent dans un cycle de lave-linge, je ne vois pas trop ce qu'on peut trouver, ne sachant même pas combien de lessives ont tourné dedans, ce n'est pas vraiment une grande surprise pour nous" avait-t-il déclaré à France Bleu Occitanie.

Considéré comme le suspect numéro un ans cette affaire, Cédric Jubillar continue de nier toute implication dans la disparition de sa femme. Mis en examen pour "meurtre sur conjoint" et incarcéré à la prison de Seysses en juin 2021, Cédric Jubillar a vu encore une fois sa demande de remise en liberté rejetée le lundi 22 novembre 2021. "C'est certainement pour les besoins de l'enquête, il est maintenu en détention", a déclaré à des journalistes un des avocats de Cédric Jubillar, Alexandre Martin.

Depuis son incarcération, les avocats de Cédric Jubillar multiplient les demandes de remise en liberté et martèlent qu'aucun élément, aucune preuve ne permet d'établir clairement la responsabilité de leur client dans cette disparition

Retrouvez le podcast, La nuit où Delphine Jubillar a disparu, dans son intégralité sur le site du Parisien.



Cédric Jubillar reste présumé innocent jusqu'au jugement définitif de cette affaire.