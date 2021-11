Cédric Jubillar violent avec Delphine ? "Ils pouvaient en venir aux mains"

Parfois très autoritaire avec son fils Louis selon les derniers éléments de l'enquête, Cédric était-il violent avec son épouse Delphine Jubillar ? Interviewé dans le podcast Code Source, Ronan Folgoas, journaliste au service police-justice du Parisien a confié qu'il ne ressortait pas pour le moment "de témoignage très clair relatant des violences physiques" entre le peintre-plaquiste et l'infirmière d'Albi. "En revanche le fils des Jubillar, Louis, qui donc a 6 ans au moment de la disparition de sa maman, raconte lors de ses auditions que ses parents pouvaient se disputer et dans ce contexte là ils pouvaient parfois en venir aux mains. "Ils se posaient" dit-il "les mains sur les épaules", ce sont des mots d'enfant, donc oui il y avait des contacts physiques après des "violences" ça non. Ça ne ressort pas en tout cas de l'enquête." a-t-il révélé.

Si aucune violence physique n'a été clairement révélée au cours des différents interrogatoires, Cédric avait par ailleurs l'habitude de plaisanter régulièrement, et de manière parfois humiliante (selon le journaliste), sur la profession de son épouse. Ronan Folgoas explique : "Cédric cherchait semble-t-il à rabaisser régulièrement son épouse en public notamment sur sa profession. Il considérait qu'infirmière de nuit c'était de la rigolade, que c'était de la détente, qu'il n'y avait pas grand chose à faire la nuit. Ce qu'il répond en tout cas c'est que c'est son humour à lui, c'est comme ça qu'il se défend."

Disparue dans la nuit du 15 au 16 décembre 2020, Delphine Jubillar reste introuvable. De son côté, Cédric Jubillar continue de clamer son innocence depuis le début de l'affaire. Placé en détention provisoire à la prison de Seysses depuis le 18 juin 2021, Cédric Jubillar est placé à l'isolement et n'a droit à aucune visite. Leurs enfants Louis et Elyah (7 ans et bientôt 2 ans) ont depuis été placés chez la soeur de l'infirmière, Stéphanie.

Cédric Jubillar reste présumé innocent jusqu'au jugement définitif de cette affaire.