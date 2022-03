Affaire Jubillar : Delphine amoureuse d'un autre, son amant était l'opposé de Cédric

L'affaire Jubillar continue de garder ses secrets, quinze mois depuis les débuts de l'affaire en décembre 2020. Le documentaire de RMC Story diffusé le 18 mars 2022 fait le point sur cette enquête complexe qui nous emmène à Cagnac-les-Mines, ville du Tarn où habite Delphine Jubillar, l'infirmière de 33 ans dont on n'a plus aucune trace. Mère de deux enfants, elle était en procédure de divorce d'avec Cédric Jubillar, son mari depuis 2013. Le couple, qui se connaissait depuis des années, n'allait pas bien depuis des mois et la jeune femme avait rencontré, six mois avant sa disparition, un autre homme.

Le journaliste du Parisien Ronan Folgoas a participé à la réalisation de ce film-enquête et vient de publier le livre Le mystère Jubillar - Enquête au coeur d'une disparition, autant dire qu'il est un spécialiste de ce fait divers. Il a pu rencontrer l'homme avec qui Delphine Jubillar, née Aussaguel, souhaitait refaire sa vie. "Delphine va matcher, comme on dit sur les sites de rencontres, avec un homme de Montauban qu'elle va rencontrer quelques jours plus tard. Et là tout de suite, une passion va naître. Il est méticuleux, rigoureux, organisé dans son métier comme dans sa vie personnelle. Un portrait très différent qui émerge de l'image de Cédric. Et qui semble-t-il traverse une crise dans son couple, il veut lui aussi s'engager dans une nouvelle vie", explique devant la caméra le reporter du quotidien. Delphine Jubillar était restée discrète à propos de celui qui était surnommé le "confident de Montauban". Ses amies savaient simplement qu'il la rendait heureuse : "C'est tout ce qui m'importe", explique l'une des proches de la victime. Son portrait tranche avec celui du mari de Delphine Jubillar, consommateur de produits stupéfiants et à la mauvaise réputation. Il a pu faire preuve d'un comportement inapproprié pour un époux éploré, ce que ses avocats décrivent comme une réaction à l'étiquette de coupable qu'on lui colle et dont il ne sait que faire.

Delphine et son amant se sont rencontrés en juillet 2020 sur l'application de rencontres extra-conjugales Gleeden. Par la suite, il s'étaient vus fréquemment dans des hôtels et souhaitaient même emménager ensemble. De son côté, la femme de l'amant de Delphine avait d'abord pensé qu'ils étaient amis jusqu'au jour où elle est tombée sur un message de l'infirmière avec un coeur. Elle avait ensuite passé un pacte avec l'infirmière, qu'elle ne le contacte plus jusqu'aux fêtes de fin d'année. Très soupçonneux vis-à-vis de Delphine, son mari Cédric Jubillar craignait qu'elle n'ait un amant. Incarcéré à la prison de Seysses depuis le 18 juin 2021, il est accusé d'homicide par conjoint.

Cédric Jubillar reste présumé innocent des faits qui lui sont reprochés jusqu'au jugement définitif de cette affaire.