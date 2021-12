Cédric Jubillar vulgaire avec les gendarmes : il parle de fellations régulières... un mensonge ?

Lassée d'avoir "une vie de Bidochon" avec Cédric Jubillar, Delphine avait fait la rencontre d'un autre homme et était en instance de divorce avec le peintre-plaquiste au moment de sa disparition à Cagnac-Les-Mines. Une nouvelle fois interrogé par les enquêteurs à propos de la disparition suspecte de sa femme, Cédric n'a pas failli à la réputation dépeinte par son épouse et a fait des déclarations extrêmement grossières sur leur sexualité.

"Delphine m'astique régulièrement le poireau" aurait-il ainsi indiqué, sans la moindre gêne, face aux gendarmes selon Paris Match. N'étant visiblement pas pudique pour un sou, il aurait également affirmé avoir eu des relations sexuelles régulières avec sa femme. Selon lui, ils auraient eu "trois ou quatre" relations sexuelles "depuis septembre" dont l'une à "l'initiative de Delphine, le jour de son propre anniversaire".

Des propos qui viennent évidemment totalement à l'encontre des déclarations de Delphine. Avant sa disparition dans la nuit du 15 au 16 décembre 2020, celle-ci aurait d'ailleurs assuré à son amant qu'elle lui était fidèle et qu'elle ne couchait plus avec son époux. "Je ne veux pas te tromper, ni passer à la casserole" aurait-elle écrit à celui qu'on surnomme l'amant de Montauban selon Paris Match.

Ronan Folgoas, journaliste au service police-justice du Parisien, avait également expliqué que les rapports sexuels entre Delphine et Cédric n'étaient pas du tout réguliers comme l'affirme le peintre-plaquiste. "Cédric Jubillar prétend lui avoir maintenu une activité sexuelle très épisodique, à l'inverse Delphine Jubillar lorsqu'elle faisait état de sa vie intime elle n'a relaté qu'une relation le jour de l'anniversaire de Cédric Jubillar, le 14 septembre 2020. Donc là, c'est une contradiction, elle est posée sur la table." avait indiqué le journaliste dans le podcast Code Source du journal.

Le papa de Louis et d'Elyah clame toujours son innocence et a été de nouveau entendu par les juges d'instruction le 3 décembre dernier. Ses avocats, Emmanuelle Franck, Jean-Baptiste Alary et Alexandre Martin, ont déposé une quatrième demande de remise en liberté pour leur client incarcéré en détention provisoire depuis le 18 juin 2021 à la prison de Seysses et mis en examen pour "homicide sur conjoint".