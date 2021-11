Cédric Jubillar mis face à ses contradictions... sur la fréquence de ses rapports sexuels avec Delphine !

Disparue dans la nuit du 15 au 16 décembre 2020, Delphine Jubillar comptait refaire sa vie avec un homme surnommé "l'amant de Montauban" et avait fait part de son intention de divorcer de son époux Cédric. Mais qu'en était-il des relations amoureuses et plus particulièrement sexuelles entre l'infirmière d'Albi et son mari avant le drame ? Ronan Folgoas, journaliste au service police-justice du Parisien, a répondu à cette question dans le podcast Code Source du journal. "Cédric Jubillar prétend lui avoir maintenu une activité sexuelle très épisodique, ce qu'il reconnaît, à l'inverse Delphine Jubillar lorsqu'elle faisait état de sa vie intime elle n'a relaté qu'une relation le jour de l'anniversaire de Cédric Jubillar, le 14 septembre 2020. Donc là, c'est une contradiction elle est posée sur la table."

Considéré comme le suspect numéro un dans cette affaire, le peintre - plaquiste de 34 ans a été incarcéré depuis le 18 juin 2020 à la prison de Seysses près de Toulouse pour "homidice par conjoint". Pourtant, l'homme ne cesse de clamer son innocence depuis la disparition de son épouse et ses avocats dénoncent une détention abusive alors qu'aucune preuve ne permettrait d'établir la responsabilité de leur client dans cette affaire. Placé à l'isolement, le papa de Louis et d'Elyah (7 ans et bientôt 2 ans) n'a droit à aucune visite a a récemment confié être au bord de l'épuisement psychologique.

Pour rappe, la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Toulouse a récemment rejeté ce lundi 22 novembre 2021 la demande de remise en liberté de Cédric Jubillar, soupçonné d'avoir assassiné son épouse Delphine. "C'est certainement pour les besoins de l'enquête, il est maintenu en détention", a déclaré Alexandre Martin, l'un des avocats de Cédric Jubillar, à des journalistes.

Retrouvez le podcast, La nuit où Delphine Jubillar a disparu, dans son intégralité sur le site du Parisien.

Cédric Jubillar reste présumé innocent jusqu'au jugement définitif de cette affaire.