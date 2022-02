Affaire Jubillar : Cette photo de Delphine enceinte et en robe de soirée qui surprend

En légende de la photographie, ses amies affirment que jamais Delphine Jubillar, née Aussaguel, n'aurait pu partir en abandonnant ses enfants, Louis et Elyah qu'elle aimait tant. Elle-même a subi la disparition de sa mère, si chère à ses yeux : "Jamais tu n'infligerais une telle souffrance à tes enfants. C'est une certitude. Ton coeur est tellement bon, que non, tu ne t'es pas envolée par ta propre volonté, hélas."

Le message fait également allusion au fait que Delphine Jubillar avait décidé de quitter son mari Cédric et avait un amant, rencontré sur l'application Gleeden. La conjointe de cet homme avait découvert le couple adultérin et les deux femmes s'étaient mises d'accord pour que la séparation ait lieu après les fêtes de Noël 2020. L'amoureux de l'infirmière disparue et la mère de son enfant ont été entendus par la police et avait un alibi le soir de la disparition, ils étaient ensemble. Les amies de Delphine - qui n'utilisent pas son nom d'épouse mais son nom de jeune fille - saluent la force de celle qui avait décidé d'être "libre", "d'aimer et d'être aimée en retour" : "Ce courage, n'est pas à critiquer ou à juger. Toi seule, avait le droit de décider de ta vie. (...) Ce courage là, tu l'as payé le prix fort malheureusement. L'inacceptable s'est produit, cette triste nuit de décembre. C'est trop cruel !"

A l'heure actuelle, l'enquête n'a pas permis de retrouver une trace de son corps, malgré des fouilles importantes. Une dispute aurait éclaté entre les Jubillar lors de cette fameuse nuit d'après leur fils aîné, mais les témoignages n'ont pas apporté plus d'éléments solides. Un ancien co-détenu a mené les autorités vers un véhicule blanc avec des traces de sang, il est en cours d'analyse. Cédric Jubillar, considéré comme le suspect numéro, incarcéré pour homicide par conjoint à la prison de Toulouse-Seysses et ayant des relations tendues avec les amies de sa femme, clame son innocence par la voix de ses avocats.

Cédric Jubillar reste présumé innocent des faits qui lui sont reprochés jusqu'au jugement définitif de cette affaire.