Delphine et Cédric Jubillar, le divorce : l'élément déclencheur avant leur séparation

Personne ne semble savoir où se trouve Delphine Jubillar à l'heure actuelle. La jeune infirmière de 33 ans a disparu depuis plus de 8 mois maintenant et aucune piste ne semble mener les enquêteurs sur la bonne voie. Une véritable impasse dans cette enquête où on retrouve au premier rang des accusés, son mari Cédric. Celui qui a donné l'alerte de la disparition de sa femme le 16 décembre 2020 est depuis le 18 juin dernier incarcéré à la prison de Seysses, loin de ses deux enfants, Louis (6 ans) et Elyah (2 ans).

Parfois leurs agendas ne coïncident que très peu et les points de contact sont assez rares

Si beaucoup de personnes semblent pointer du doigt Cédric Jubillar dans cette affaire, à commencer par les amies de l'infirmière de 33 ans, aucune preuve incontestable de sa culpabilité n'a encore été trouvée. En froid au moment de la disparition de Delphine, le couple qui s'était marié en juillet 2013, était en instance de divorce au moment des faits. Parti trouver du réconfort auprès de son "amant de Montauban", la jeune femme avait annoncé à Cédric son intention de le quitter. Lassée par leur relation, une chose en particulier a joué dans la balance. "Leur vie quotidienne est assez morcelée, Cédric travaille la journée, il fait des bonnes semaines, avec des départs le matin vers 7h-7h30 (...), parfois il travaille le week-end, au black. Delphine, elle, travaille de nuit au service pneumologie. Parfois leurs agendas ne coïncident que très peu et les points de contact sont assez rares", révèle Ronan Folgoas, journaliste au service police-justice du Parisien dans le podcast La disparition de Delphine Jubillar : un couple en crise, un amant, et un mari en prison.

Une incompatibilité d'agenda qui va peser lourd et qui va pousser Delphine Jubillar à annoncer à son conjoint qu'elle souhaite le quitter. Désormais sous les barreaux, Cédric, qui a retrouvé l'amour auprès de Séverine, continue de clamer son innocence.

Cédric Jubillar reste présumé innocent des faits qui lui sont reprochés jusqu'au jugement définitif de cette affaire.

Retrouvez le podcast dans son intégralité sur le site du Parisien.