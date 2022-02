Affaire Jubillar : Pourquoi Cédric avait "peur" des recherches des amies de Delphine... "Il devenait fou"!

L'enquête dans la disparition de Delphine Jubillar qui remonte à la nuit du 15 au 16 décembre 2021 a connu un tournant avec des fouilles autour d'une ferme située non loin du domicile de la disparue et de son époux. Des recherches de grande envergure qui sont menées avec l'appui des militaires. Ce qui inquiète fortement le suspect numéro 1, à savoir son mari Cédric Jubillar.

Dans les images de BFMTV, on peut voir les moyens inédits mis en oeuvre pour retrouver le corps de Delphine Jubillar, infirmière et maman de deux enfants, l'aîné Louis - dont le témoignage est capital - et la cadette Elyah. Les autorités s'intéressent de près à une ferme située à seulement 2km du domicile des Jubillar. Malgré les contraintes climatiques telles que le brouillard et le froid, les forces de l'Etat espèrent que ces recherches apporteront des éléments de réponses, voire le corps de la jeune femme de 33 ans.

Sur BFMTV, on apprend que "cette ferme est évoquée une première fois par la compagne de Cédric Jubillar, Séverine [cette dernière a pris ses distances désormais avec lui, l'accusant de l'avoir manipulée]. Elle l'évoque devant les gendarmes en juin 2021 et va dire qu'elle a posé très clairement la question à Cédric Jubillar de savoir où se trouvait le corps de Delphine Jubillar. Il lui a répondu qu'il se trouvait dans une ferme qui a brûlé." Des confidences primordiales, appuyées par celle d'un de ses codétenus à qui il aurait confié avoir caché le corps dans un endroit qui avait brûlé. L'homme a ensuite déclaré, selon BFMTV, que voir les amies de sa femme organiser des recherches très près de cet endroit le rendait très nerveux : "Il devenait fou en les voyant à la télé. Il les insultait." Des femmes qui avaient témoigné et dressé un portrait très négatif d'un homme dont Delphine Jubillar essayait de divorcer.

Pourquoi son codétenu aurait-il été mis au courant d'une information aussi importante ? Car il lui aurait demandé de s'assurer que le corps est toujours bien dissimulé. En effet, les fouilles mais aussi les intempéries ou encore le passage d'animaux pourraient mettre à jour un corps, car il a dit "ne pas l'avoir enterré très profondément".

Cette ferme suscite bien des interrogations, surtout qu'elle a été brûlée pour des raisons inconnues, deux mois avant la mise en détention de Cédric Jubillar. L'homme est actuellement sous les barreaux de la prison de Toulouse-Seysses (Haute-Garonne) où il n'a de cesse de clamer son innocence. Il sera de nouveau entendu le 11 février, quand les juges d'instruction en charge du dossier vont le convoquer pour un nouvel interrogatoire.

Cédric Jubillar reste présumé innocent des faits qui lui sont reprochés jusqu'au jugement définitif de cette affaire.