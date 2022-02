Disparition de Delphine Jubillar : Comment Cédric a berné les enquêteurs pour bloquer son compte Gmail

L'enquête sur la disparition de Delphine Jubillar comporte de multiples rebondissements depuis que la jeune femme de 33 ans n'a plus été vue, entre la nuit des 15 et 16 décembre 2020. L'époux de l'infirmière, Cédric Jubillar, a été mis en examen pour homicide volontaire et écroué le 18 juin 2021, il est en effet le suspect numéro 1. S'il clame depuis son innocence par la voix de ses avocats, de nouvelles informations viennent alourdir le dossier de ce peintre-plaquiste de 34 ans : dans les colonnes du Parisien, on découvre qu'il a bloqué le compte de sa messagerie Gmail lors de l'une de ses toutes premières auditions à la fin de l'année 2020.

Accro à son téléphone sur lequel il joue à des jeux vidéos où fréquente des sites de rencontres, Cédric Jubillar a fait de cet objet un atout indéniable de l'avancement de l'enquête sur la disparition de son épouse avec qui il était en instance de divorce. En effet, les données GPS du compte Google de l'artisan sont primordiales pour définir des zones de recherche pour trouver un indice, voire un corps. L'attitude du mari de la disparue, au sujet de son smartphone avait d'ailleurs interrogé les enquêteurs, souligne Le Parisien : "Lors de l'une de ses toutes premières auditions, en décembre 2020, il avait donné deux mauvaises réponses, s'agissant du mot de passe de son compte Gmail et d'une question de sécurité qui aurait permis de récupérer un nouveau mot de passe. Ce qui avait provoqué le blocage de son compte." Ce blocage prend donc une signification de plus en plus forte au regard de ce qu'il pourrait permettre de révéler.

Tel un film hollywoodien, les autorités judiciaires américaines ont accepté d'intervenir auprès du géant Google pour rendre accessibles les données de géolocalisation de Cédric Jubillar. Ainsi, les gendarmes français peuvent identifier les déplacements du suspect et orienter les recherches pour tenter de retrouver le corps de celle qui serait décédée.

Les éléments continuent de s'accumuler en la défaveur du trentenaire, dont la nouvelle compagne Séverine L. a pris ses distances avec celui qu'elle a rencontré après la disparition de l'infirmière et maman de deux enfants. Un autre rebondissement est attendu le 11 février, quand les juges d'instruction en charge du dossier vont convoquer Cédric Jubillar pour un nouvel interrogatoire.

Cédric Jubillar reste présumé innocent des faits qui lui sont reprochés jusqu'au jugement définitif de cette affaire.