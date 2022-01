Delphine Jubillar : Son fils change encore de version, "Je les ai vus..."

Bouleversé depuis la disparition de sa maman Delphine Jubillar survenue dans la nuit du 15 au 16 décembre 2020, Louis a été une nouvelle fois interrogé le 26 novembre 2021 par les enquêteurs. Âgé de 7 ans, le fils aîné du couple Jubillar a fait de terribles confidences aux gendarmes concernant la dernière soirée où il aurait vu sa mère en vie.

Selon Le Parisien, le frère d'Elyah a ajouté des détails glaçants à son récit, notamment qu'il aurait vu et entendu une violente dispute entre ses parents aux alentours de 23 heures. Alors que lors de ses précédentes déclarations, Louis avait indiqué être allé se coucher tout de suite après avoir regardé l'émission La France a un incroyable talent, le petit garçon a cette fois modifié le cours de cette fatidique soirée. Désormais, le garçonnet indique avoir entendu du bruit et s'être levé pour écouter ce qu'il se passait entre ses parents.

"Je me souviens qu'ils se poussaient, je les ai vus, parce qu'en fait j'étais descendu de mon lit, la porte était un petit peu ouverte et je regardais (...) Ils se poussaient avec les deux bras, une fois papa et une fois maman." a-t-il confié. Selon lui, sa maman a également répété plusieurs fois "Arrête-toi" (sans préciser s'il s'agissait d'un ordre ou d'une supplication). Par la suite, le peintre-plaquiste de 34 ans aurait dit à sa femme : "Alors, puisque c'est comme ça, on va se séparer." Autre nouveau détail ajouté par le fils Jubillar : Cédric et Delphine se tenaient "entre le canapé et le sapin" au moment de la dispute, référence directe au sapin que la famille venait d'acheter quelques jours plus tôt pour fêter Noël.

Des déclarations qui ne collent pas avec celles de son père Cédric Jubillar qui prétendait déjà dormir à cette heure-là. De son côté, le mari de Delphine Jubillar indique s'être réveillé à cause des pleurs de sa fille Elyah vers 3 heures du matin et s'être rendu compte de l'absence de sa femme à ce moment-là. À 4h09 du matin, il appelle les gendarmes pour signaler la disparition de la mère de ses enfants.

Cédric Jubillar reste présumé innocent des faits qui lui sont reprochés jusqu'au jugement définitif de cette affaire.