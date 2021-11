Disparition de Delphine Jubillar : son dernier sms envoyé à son amant dévoilé

Depuis plusieurs mois, Delphine Jubillar était tombée amoureuse d'un autre. Rencontré sur le site de rencontres extra-conjugales Gleeden, son "amant de Montauban" était devenu son plus fidèle confident au quotidien et les amoureux s'envoyaient régulièrement des messages enflammés. Le Parisien a dévoilé le dernier SMS que l'infirmière d'Albi aurait envoyé à son amant à 22h19 le 15 décembre 2020, quelques heures seulement avant sa disparition. Il s'agirait en réalité d'un selfie en combishort accompagné de ces mots : "Moi aussi envie de toi, j'attends que ça, que ton lit soit le mien!!!". Fait étrange, Louis se souvient que sa maman portait ce jour-là un pull rouge et un pantalon bleu en début de soirée puis qu'elle se serait rapidement mise en pyjama. L'a-t-elle réalisée discrètement lorsqu'elle était seule dans sa chambre ?

Le journal a également retracé la dernière soirée de la maman de Louis et Elyah avant sa disparition. La famille Jubillar serait passée à table un peu après 20 heures. Une heure plus tard, Delphine Jubillar aurait couché sa fille avant de s'installer avec Louis dans le canapé pour regarder l'émission La France a un incroyable talent sur M6. Cédric Jubillar serait sorti de la maison vers 21 heures pour fumer et marcher dans le quartier pendant une heure selon le témoignage d'une voisine.

Louis serait ensuite parti se coucher vers 22h55. Cédric serait déjà couché à ce moment-là. Interrogé par les enquêteurs, Louis aurait en tout cas entendu de vifs échanges entre ses parents peu de temps après être allé dans sa chambre. "Alors puisque c'est comme ça, on va se séparer" aurait-il ainsi entendu. Cédric était-il tombé sur le SMS de Delphine à son amant ?

Des voisines auraient ensuite entendu vers 23h07 les cris d'une femme. Ces cris pouvaient, selon elles, provenir de la maison du couple Jubillar et étaient accompagnés par des aboiements de chiens. Concernant le téléphone de Delphine, l'application WhatsApp a été ouverte à 0h09 et l'activation de la caméra à 1h34.

Le téléphone de Cédric est resté éteint de 22h08 avant d'être rallumé à 3h53, quelques minutes après qu'il ait, selon ses dires, été réveillé par les pleurs de sa fille Elyah. Sur son téléphone, les enquêteurs ont retrouvé des photos de l'amant de sa femme. Il n'a pas souhaité expliquer la provenance de ces photos, ni les raisons pour lesquelles elles étaient sur son téléphone portable.

Cédric Jubillar reste présumé innocent des faits qui lui sont reprochés jusqu'au jugement définitif de cette affaire.