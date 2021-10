Meurtre de Delphine Jubillar : le principal suspect bientôt libéré ?

Les mois passent et Cédric Jubillar reste le suspect principal dans la disparition de son épouse Delphine. L'infirmière est portée disparue depuis le 16 décembre 2020 et son mari est le dernier à l'avoir vue en vie. Si les enquêteurs mettent en avant différents éléments qui l'accablent, du côté de la défense, on s'active pour le faire sortir de prison. Vendredi 15 octobre, les avocats de Cédric Jubillar ont d'ailleurs annoncé qu'ils déposeront ce lundi une nouvelle demande de remise en liberté, et ce, alors que leur client vient d'être à nouveau entendu par deux juges d'instruction à Toulouse.

Lors de ce nouveau face à face, il a à nouveau essayé de prouver son innocence. "Il clame son innocence, son désespoir. Il n'a pas sa place en prison, ni à l'isolement (...) il a été interrogé pendant quatre heures, il a répondu à toutes les questions avec sérénité et sincérité", a déclaré un de ses avocats, Alexandre Martin rapporte l'AFP. "La présomption d'innocence est flouée, il est détenu abusivement, dès lundi nous allons formuler une demande de remise en liberté. Cet homme est innocent. Il n'y a pas d'éléments, pas de preuves contre lui", a ajouté Me Martin, en sortant du palais de justice de Toulouse, où s'est déroulée l'audition.

La défense de Cédric, unique suspect, semble confiante sur une sortie de prison prochaine. Me Martin a regretté que le fond du dossier, "les faits qu'on lui reproche" ne soient abordés que lors du prochain interrogatoire, le 3 décembre. "La détention devient insupportable", a-t-il déploré, soulignant que Cédric Jubillar est seul en cellule depuis quatre mois, sans autorisation de visite. Pour les défenseurs de Cédric Jubillar une "erreur judiciaire" se profile.

Delphine Jubillar, 33 ans lors de sa disparition, travaillait comme infirmière de nuit dans une clinique d'Albi, et son mari Cédric est artisan peintre-plaquiste intérimaire. Le couple, qui avait décidé de se séparer, avait décidé de passer ensemble de dernières fêtes de fin d'année, principalement pour leurs deux enfants. Dix mois après la disparition, les recherches continuent dans les environs de Cagnac-les-Mines pour retrouver le corps, qui pourrait révéler des indices. La semaine dernière, des spéléologues ont inspecté des friches industrielles datant de l'exploitation minière, en vain.

Si jamais l'artisan sort de prison, nul doute qu'il sera heureux de retrouver Séverine, sa nouvelle compagne, qui le défend bec et ongles depuis plusieurs mois dans les médias. Le jeune couple s'est rencontré lors d'une battue pour retrouver le corps de Delphine.

Cédric Jubillar reste présumé innocent des faits qui lui sont reprochés jusqu'au jugement définitif de cette affaire.