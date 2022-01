Affaire Jubillar - La nouvelle compagne de Cédric l'accable : "J'ai été manipulée"

Séverine aurait-elle ouvert les yeux sur son compagnon Cédric ? Amoureuse du mari de Delphine Jubillar depuis près de neuf mois, cette maman de deux enfants (dont l'un d'entre eux est ami avec le peintre-plaquiste de 34 ans) a reconnu qu'elle doutait désormais de son innocence et qu'il pouvait effectivement être impliqué dans la disparition de l'infirmière d'Albi - qui n'a plus donné signe de vie depuis la nuit du 15 au 16 décembre 2020 - selon Le Parisien. Face aux enquêteurs, elle a confié : "Je pense qu'il est coupable. Je pense qu'il l'a vraiment tuée en fait. J'ai été manipulée, je l'ai cru, je m'en veux de l'avoir cru. Il est tellement capable de me mentir en me regardant droit dans les yeux."

Ce n'est pas la première fois que Séverine doute de l'innocence de son compagnon puisqu'en juin dernier, elle avait déjà fait part de ses craintes auprès des journalistes du Parisien. Avec le recul, elle expliquait qu'elle n'avait jamais trouvé Cédric très affecté par la terrible disparition de son épouse. "Avec le recul, je ne l'ai jamais vu vraiment chercher sa femme. D'ailleurs, je l'ai accompagné à un rassemblement il y a quelques semaines. J'ai eu l'impression qu'il y allait juste par obligation pour se montrer. Je trouve que Cédric a changé de comportement récemment. (...) je le trouve détaché de l'affaire." avait-t-elle indiqué.

Le 15 décembre 2021, cette maman en rémission d'un cancer avait été interpellée et mise en garde à vue pour "recel de cadavre" à Gaillac après qu'un ancien codétenu de Cédric l'a accusée de savoir où se trouvait le cadavre de Delphine Jubillar. Finalement, elle était ressortie libre le lendemain, faute de preuves.

Sûrement choquée par cette expérience, Séverine a depuis décidé de quitter son logement de Lescure d'Albigeois pour se réfugier au calme à la campagne. Selon Le Nouveau Détective, Séverine se trouverait dans un "endroit tenu secret". "À l'heure où nous bouclions ces pages, Séverine était allée se mettre au vert, dans un endroit tenu secret, pour souffler après toutes ces émotions" a ainsi indiqué le journaliste Vincent Sénécal.

Cédric Jubillar reste présumé innocent des faits qui lui sont reprochés jusqu'au jugement définitif de cette affaire.