Disparition de Delphine Jubillar : la nouvelle compagne de Cédric a rencontré son codétenu, la preuve !

En couple avec Cédric depuis mi-avril 2021, Séverine pourrait bien être impliquée dans la disparition deDelphine Jubillar qui n'a plus donné signe de vie depuis la nuit du 15 au 16 décembre 2020. Placé à l'isolement dans une cellule individuelle, le peintre-plaquiste aurait néanmoins réussi à se lier d'amitié avec un autre détenu à la prison de Toulouse-Seysses. Selon les confidences de l'ex détenu qui aurait recueilli les confidences de Cédric, Séverine serait au courant de la localisation du corps de Delphine et aurait même été prête à déplacer son cadavre afin d'innocenter son compagnon. Interpellée le 15 décembre 2021 et placée en garde à vue pour "recel de cadavre" par les enquêteurs, Séverine n'a finalement été retenue que 38 heures, sur les 48 heures légales, faute de preuves.

Mais plusieurs faits étranges restent encore à élucider. Selon Le Parisien, Séverine aurait nié savoir où se trouve le corps de Delphine face aux enquêteurs mais elle aurait effectivement rencontré l'ancien codétenu de Cédric Jubillar au cours de la deuxième quinzaine de novembre. Elle l'aurait ensuite conduit au début de la route de campagne menant à l'exploitation agricole à laquelle Cédric Jubillar faisait référence lorsqu'il confiait avoir enterré le corps de Delphine "à la ferme qui a brulée" à Cagnac-les-Mines.

"Les enquêteurs de la section de recherches de Toulouse, en charge des investigations, ont en effet eu la preuve de l'existence de ce trajet commun en voiture en direction du lieu réel ou supposé où serait enterrée Delphine." révèle Le Parisien. Un rendez-vous troublant qui pourrait effectivement accabler la nouvelle petite-amie de Cédric Jubillar mais aussi le peintre-plaquiste de 34 ans qui continue malgré tout à clamer son innocence dans cette affaire.

Pour rappel, Cédric Jubillar et sa compagne Séverine s'étaient rencontrés lors d'une battue organisée à Cagnac-les-Mines afin de retrouver le corps de l'infirmière. À la mi-avril 2021, soit seulement quatre mois après la disparition de Delphine, Cédric et Séverine avaient décidé de se mettre en couple. Le peintre plaquiste avait même publié une photographie avec Séverine sur Facebook, avant de finalement la retirer.

Cédric Jubillar reste présumé innocent des faits qui lui sont reprochés jusqu'au jugement définitif de cette affaire.