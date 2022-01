Disparition de Delphine Jubillar : Cet appel interdit de Cédric en prison qui pourrait lui coûter cher

C'est toujours le plus grand flou qui entoure la disparition dans la nuit du 15 au 16 décembre 2020 de Delphine Jubillar. Depuis, l'infirmière de 33 ans n'a plus donné signe de vie et après des mois d'enquête et de recherche, son mari Cédric a été incarcéré à la prison de Toulouse-Seysses (Haute-Garonne). Depuis, il continue de clamer son innocence par l'intermédiaire de son avocat.

Lors des recherches pour tenter de retrouver le corps de Delphine, Cédric a retrouvé l'amour au côté d'une certaine Séverine L., qui est désormais sa nouvelle copine. Très amoureux, les deux s'échangent des lettres pendant l'incarcération du père de deux enfants. Mais dernièrement, le peintre-plaquiste de 34 ans serait allé un peu trop loin. D'après les informations de TF1 et LCI, il aurait "tenté de berner l'administration" de l'établissement où il se trouve actuellement. Parmi ses droits, le suspect numéro un a la permission d'appeler les numéros de ses avocats, sauf que fin novembre, il a demandé à ce qu'on ajoute celui d'une nouvelle collaboratrice.

Cédric fait ajouter le numéro de Séverine L.

Problème, après vérification, le numéro donné par Cédric Jubillar est celui de Séverine L. Contacté par les équipes de LCI et TF1, l'un de ses avocats évoque le sujet : "C'est la seule qui le soutienne affectivement. Il est tout seul. Il n'a pas de parloir depuis de nombreux mois. Alors a-t-il tenté de rentrer en contact avec elle", déclare Me Alexandre Martin, avant de poursuivre : "De toute façon, les conversations sont écoutées par l'administration pénitentiaire".

Enfermé depuis plus de sept mois en prison, Cédric Jubillar a donc tenté de joindre sa nouvelle compagne, mais sa ruse n'aura pas fonctionné. De leur côté, ses avocats tentent tout pour le faire libérer, mais chaque tentative échoue. Ce dernier sa entendu par les juges une nouvelle fois le 11 février prochain.

Cédric Jubillar reste présumé innocent des faits qui lui sont reprochés jusqu'au jugement définitif de cette affaire.