Disparition de Delphine Jubillar : la voiture blanche retrouvée, une découverte lugubre à l'intérieur

Est-on sur le point d'assister à une étape majeure de l'enquête sur la disparition de Delphine Jubillar ? Tout est possible après la découverte de traces de sang dans la voiture de l'un des amis de Cédric, son mari, emprisonné pour son meurtre depuis plusieurs mois. Cette nouvelle étape fait suite aux révélations de Marco, le codétenu de l'accusé, qui avait livré à la police toutes les confidences reçues par Cédric Jubillar ces derniers temps.

Selon lui, celui qui n'a jamais craqué depuis plus d'un an avait bien avoué le meurtre de sa femme et avait raconté avoir transporté le corps dans une voiture blanche. "Cédric aurait utilisé une voiture blanche. Moi j'ai compris qu'il n'avait pas utilisé sa propre voiture pour la transporter. Il m'a dit qu'il n'avait pas utilisé sa propre voiture pour la transporter. Il m'a dit qu'il n'allait pas être assez stupide pour utiliser sa propre voiture", avait-il expliqué à la police.

Mais les enquêteurs n'avaient pas de trace de la voiture, le couple n'en possédant qu'une de couleur bleu marine. Ils ont élargi les recherches aux connaissances proches du couple qui pourraient être les propriétaires de ce véhicule blanc. Jusqu'à tomber sur un trentenaire, surnommé Jérôme pour préserver son anonymat, propriétaire d'une Peugeot 206 blanche. Celui-ci ne se souvient pas vraiment de son emploi au moment des faits. Cependant, il raconte à la police que Cédric Jubillar se permettait d'étranges manières avec lui : "Il venait chez moi quand il le voulait, et rentrait chez moi comme dans un moulin (...) Une fois, il est même rentré alors que je dormais et que j'étais dans mon lit pour me demander des produits stupéfiants. Ma porte d'entrée étant toujours ouverte, à cette époque, n'importe qui pouvait entrer. Donc Cédric a pu venir en pleine nuit prendre ma voiture et me la ramener sans que je ne m'en aperçoive".

Une nouvelle étape qui pourrait bien être capitale si les traces de sang retrouvées à l'intérieur du véhicule sont bien celles de Delphine Jubillar. Pour rappel, cette infirmière, mère de deux enfants en bas âge, a disparu en décembre 2020. Son mari Cédric avait d'abord parlé d'une balade au cours de laquelle elle aurait disparu, avant d'être soupçonné, suite à des propos contradictoires et des déclarations de leur fils (qui dit les avoir entendu se disputer cette nuit-là). En pleine séparation, ils avaient chacun refait leur vie de leur côté.

Cédric Jubillar reste présumé innocent des faits qui lui sont reprochés jusqu'à son procès.