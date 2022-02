Delphine Jubillar : Ces nouveaux éléments que les enquêteurs utilisent au grand dam de Cédric

D'importants moyens sont mis en oeuvre pour tenter d'élucider le mystère de la disparition de Delphine Jubillar. Dans la nuit du 15 au 16 décembre 2020, la jeune femme, infirmière âgée de 33 enfants, mariée et mère de deux enfants, s'est volatilisée. L'enquête n'a pas encore permis de la retrouver mais les éléments sont de plus en plus nombreux. Et le téléphone de son mari, considéré comme le suspect principal de l'affaire, joue un rôle essentiel.

S'il aimait utiliser son smartphone pour faire des jeux ou aller sur des sites de rencontres, Cédric Jubillar doit considérer désormais cet objet comme particulièrement dangereux. En effet, grâce à lui, les enquêteurs ont pu accéder, via son compte Gmail, à l'historique de ses déplacements, indique en exclusivité Le Parisien. Ce qui expliquerait pourquoi il a tenté de berner les enquêteurs en ne retrouvant pas le mot de passe de sa messagerie. Des données de Google - le groupe avait été sollicité dans un premier temps, en vain - ont été obtenues grâce à la participation des autorités judiciaires américaines via une demande d'entraide internationale.

Ainsi, depuis que les Américains ont transmis partiellement les divers déplacements effectués par Cédric Jubillar dans les semaines précédents la disparition de son épouse, entre les mois d'août et décembre 2020, les fouilles se sont élargies. De nouvelles zones ont été définies pour les recherches et et elles sont scrutées sans répit avec notamment un mini-bulldozer piloté à distance, un robot qui n'épargne rien sur son passage. Il n'y a donc plus que la fameuse ferme qui a étrangement brûlé en avril 2021 qui est au coeur des recherches. Elles sont désormais étendues au sud de cet établissement mais aussi plus au nord, comme l'indique la carte du Parisien.

Travaillant d'arrache-pied, les autorités utiliseront ensuite détecteurs de métaux, géoradars et chiens spécialisés pour trouver un indice voire le corps de Delphine Jubillar. Des fouilles qui doivent rendre de plus en plus nerveux son mari, à en croire son codétenu qui avait fait part à BFM de sa colère quand il voyait les proches de sa femme faire des fouilles. Pour la justice qui parallèlement a entendu le fils aîné des Jubillar, l'infirmière qui était en instance de divorce est morte. Mis en examen puis incarcéré pour "meurtre par conjoint" en juin 2021, Cédric Jubillar sera entendu par les juges d'instruction en charge du dossier le 11 février prochain.

Cédric Jubillar reste présumé innocent des faits qui lui sont reprochés jusqu'au jugement définitif de cette affaire.