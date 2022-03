Disparition de Delphine Jubillar : Cédric furieux d'avoir été comparé à...

Depuis plus d'un an, la disparition de Delphine Jubillar reste un mystère. Des pistes sont étudiées et la plus importante est celle de Cédric Jubillar, son époux. Il est incarcéré dans l'établissement pénitentiaire de Toulouse-Seysses depuis juin 2021 pour homicide par conjoint. Lui clame son innocence sans relâche mais la justice a décidé de le laisser derrière les barreaux de façon provisoire afin de ne pas entraver le déroulement de l'enquête. Le peintre-plaquiste serait-il le coupable idéal ? Son cas fait écho à celui d'un autre, Jonathan Daval. Une comparaison qui a le don de mettre hors de lui l'époux de l'infirmière de Cagnac-les-Mines.

Dans la nuit du 15 au 16 décembre 2020, Delphine Jubillar, mère de deux enfants a mystérieusement disparu laissant pourtant chez elle des objets dont elle se sert tous les jours. Son mari, qui dit avoir remarqué son absence en se réveillant suite aux pleurs de leur deuxième enfant, a prévenu les gendarmes en pleine nuit après l'avoir cherché partout et appelé ses amies qui vivent dans le même village.

Cela rappelle une autre affaire, celle d'Alexia Fouillot épouse Daval. En octobre 2017, on retrouvait le corps sans vie d'Alexia Daval en tenue de jogging. Son mari, Jonathan Daval, avait signalé sa disparition deux jours plus tôt, affirmant qu'elle était partie faire son jogging sans jamais revenir à la maison. On se souvient de ses pleurs lors d'une marche silencieuse en son honneur. Puis, trois mois plus tard, l'homme est passé aux aveux. Le 21 novembre 2020, il est condamné à vingt-cinq ans de réclusion criminelle.

Cette affaire est encore dans toutes les têtes quand les gendarmes enquêtent pour retrouver Delphine Jubillar, rapporte Paris Match. "Vous avez l'attitude d'un coupable, Monsieur Jubillar ! Jubillar ne supporte pas d'être comparé à lui (...) Je hais sa personnalité [celle de Cédric Jubillar, ndlr]", a clamé l'un d'eux. Pour la défense de l'artisan père de deux enfants, on cherche avec leur client "un nouveau Daval", indique Femme actuelle.

A l'heure actuelle, le corps de Delphine Jubillar n'a pas été retrouvé. Des analyses sur une couette du couple sont en cours, des drônes sont utilisés pour ratisser la zone de l'habitation des Jubillar et notamment celle d'une ferme qui a été citée dans les révélations d'un ex-codétenu du mari de la disparue.



Cédric Jubillar reste présumé innocent des faits qui lui sont reprochés jusqu'au jugement définitif de cette affaire.