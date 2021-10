Meurtre d'Alexia Daval : les aveux très tardifs de Jonathann, l'élément qui a tout fait basculer

Isabelle et Jean-Pierre Fouillot, les parents d'Alexia Daval étaient les invités d'Anne-Elisabeth Lemoine ce jeudi 28 octobre. Sur le plateau de C à Vous (France 5), l'émotion était vive, en écoutant le terrible récit du couple. Venus parler de leur livre-témoignage, Alexia, notre fille (Ed. Robert Laffont), les parents d'Alexia Daval, décédée en octobre 2017, ont évoqué leur relation avec le meurtrier de leur fille, leur beau-fils Jonathann Daval et comment ils ont réussi à obtenir ses aveux. "Une partie de la vérité, les aveux de Jonathann Daval, c'est vous Isabelle Fouillot qui les avait obtenus, dans le bureau du juge d'instruction. Cela faisait presque un an qu'il était incarcéré, accusait son beau-frère...Vous arrivez à cette confrontation avec une photo d'Alexia et de son chat en vous disant que vous allez le faire craquer ?", interroge Anne-Elisabeth Lemoine.

"On m'avait mis la pression quand même, a confié la mère, qui a perdu sa fille l'automne 2017. Grégory et Stéphanie (le beau-frère d'Alexia Daval qui a été accusé par Jonathann Daval, et la soeur d'Alexia ndlr) avaient des éléments scientifiques mais nous n'avions pas tout ça. J'ai misé sur l'affectif, je ne sais faire que ça. J'y suis allée avec ma photo et il a craqué."