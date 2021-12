Delphine Jubillar : la femme de son amant a-t-elle vraiment tout dit aux enquêteurs ?

"Tu prendras ma place quand elle sera libre, pour le moment, ce n'est pas le cas" avait écrit la femme de l'amant de Delphine Jubillar le jour de sa disparition. C'est en effet le 15 décembre 2020 que celle-ci découvre que son compagnon a une relation extra-conjugale avec l'infirmière de 33 ans. Entendue par les enquêteurs, elle a révélé avoir passé un pacte avec Delphine, celui de ne pas contacter son homme, le temps des fêtes de fin d'année. Même si Delphine avait accepté ce pacte, elle ne l'a en réalité pas respecté puisqu'elle a envoyé des SMS à son amant le soir-même, dont un selfie pour lui souhaiter une belle nuit.

La compagne de l'amant de Delphine aurait également montré deux SMS échangés avec la maman de Louis et d'Elyah disparue dans la nuit du 15 au 16 décembre 2020 à Cagnac-Les-Mines. Pourtant après une enquête approfondie sur le téléphone, les enquêteurs auraient comptabilisé 27 communications dont 22 SMS, le 15 décembre. Une découverte qui contredit donc les propos de la compagne de l'amant de Delphine. "Il y aurait donc un différentiel important entre le nombre de communications enregistré sur son téléphone et celui figurant sur le procès-verbal répertoriant l'ensemble de ces échanges." rapporte La Dépêche.

De plus, l'analyse des relevés téléphoniques de la compagne de l'amant de Delphine fait mention de 145 appels téléphoniques, vers un numéro inconnu, entre le 14 décembre, minuit et le 16 décembre à 14 heures. Quel mystérieux interlocuteur a-t-elle pu appeler près de 145 fois en deux jours ?

Me Alary, l'un des trois avocats pénalistes de Cédric Jubillar, a fait part de ses doutes quant à l'innocence de la jeune femme dans cette affaire. "Je ne dis pas qu'elle ait fait quoi que ce soit, mais pourquoi ne pas vérifier ? Elles auraient signé un pacte entre elles, que Delphine s'est empressée de violer. Et si, en plus de sentir trahie, la pauvre épouse de l'amant se sentait humiliée ? Aucun acte n'a été réalisé pour consolider ou écarter cette hypothèse. C'est inconcevable", avançait le pénaliste auprès de Actu Toulouse.

Par ailleurs, l'amant de Delphine et sa femme avaient un alibi le soir de la disparition de Delphine. Ils ont affirmé aux enquêteurs qu'ils avaient passé la soirée du 15 décembre 2020 ensemble et s'étaient couchés aux alentours de 22h30.

L'intégralité de l'article concernant la compagne de l'amant de Delphine Jubillar est à retrouver sur La Dépêche.