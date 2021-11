Disparition de Delphine Jubillar : son mari l'accuse d'être une mère absente, "elle ne faisait rien"

Le 15 octobre 2021, Cédric Jubillar a subi un interrogatoire minutieux des juges d'instruction concernant sa relation avec sa femme Delphine disparue dans la nuit du 15 au 16 décembre 2020 à Cagnac-Les-Mines dans le Tarn. Se présentant comme le seul à réellement s'occuper de leurs enfants Louis et Elyah (7 ans et bientôt 2 ans), le peintre-plaquiste de 34 ans a confié : "J'étais le seul à m'occuper de l'éducation de Louis, parce que Delphine ne faisait rien, elle ne faisait que le laisser devant la télé". Visiblement encore remonté contre sa femme, il a ajouté : "Ouais, j'en avais marre, j'étais en train de lutter sur tous les fronts, les enfants, le ménage, la nourriture, l'extérieur, j'étais tout seul à tout faire, donc quand j'ai dit ça, j'étais en colère, j'étais en train de me défouler, se défend-il. Comme je vous ai dit, c'est moi le con."

Présenté comme un père très autoritaire par Le Parisien, Cédric était en effet plus présent à la maison puisque Delphine travaillait comme infirmière alors que l'artisan n'avait pas d'emploi régulier. Les enfants du couple ont depuis été placés chez la soeur de l'infirmière disparue, Stéphanie en tant que "tiers de confiance", sur décision de la juge des enfants en juin dernier, lors de la mise en examen et de l'incarcération de Cédric Jubillar à Seysses pour "meurtre sur conjoint". Cette décision est valable pour un an, renouvelable. Les enfants ont également le droit de voir leur grand-mère paternelle, qui dispose d'un droit d'hébergement le mardi soir et un week-end sur deux, ainsi que le frère de Delphine Jubillar à raison d'un week-end par mois.

Les trois avocats de Cédric Jubillar ont plaidé le mardi 16 novembre 2021 une nouvelle demande de mise en liberté de leur client devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Toulouse. Les maîtres Alary, Franck et Martin ont défendu l'idée que le faisceau d'indices "graves et concordants" présentés par l'accusation sont insuffisants pour justifier le maintien en détention de Cédric. L'artisan peintre-plaquiste dément toujours fermement toute implication dans la disparition de son épouse.