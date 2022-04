Affaire Jubillar : La transformation physique de Delphine... juste avant sa disparition !

Dans la nuit du 15 au 16 décembre 2020, Delphine Jubillar, infirmière de 33 ans et mère de deux enfants disparaît. Plus d'un an après, l'enquête n'a pas permis encore de résoudre l'affaire et la justice continue son travail aux côtés des forces de l'ordre. L'époux de la disparue, Cédric Jubillar, peintre-plaquiste de 34 ans avec qui elle a eu Elyah et Louis, est en détention provisoire à Toulouse-Seysse. S'il clame son innocence depuis le début de l'affaire par le biais de ses avocats, son comportement, entre provocation et incohérence, interroge tout comme leur relation de couple avant le drame puisqu'ils étaient en procédure de divorce. Dans le documentaire sur l'affaire, diffusé sur RMC Story et qui s'appuie sur le travail du journaliste du Parisien Ronan Folgoas, auteur du Mystère Jubillar - Enquête au coeur d'une disparition (éditions StudioFact), des détails sont donnés sur la femme qu'était devenue Delphine Jubillar, avant cette fin d'année 2020 tragique.

"Dès le printemps 2020, une révolution s'opère en Delphine. Psychologiquement, physiquement, elle change", explique-t-on dans le film de RMC qui enquête sur l'affaire. Ses amies en témoignent, comme Emy : "Ça se voyait qu'elle avait changé. Elle avait maigri, elle s'était remise au sport. Elle prêtait un peu plus attention à elle. Elle était mimi, elle se remettait un peu à se maquiller, elle prenait un peu plus soin d'elle. Oui ça le dessus on le voyait quand même." Une autre de ses proches confirme : "Elle ne portait plus que ses lentilles en journée. Elle lissait ses cheveux, elle faisait un peu plus attention. Elle était toute belle, c'était bien, ça faisait plaisir à voir."

La nouvelle Delphine Jubillar, née Aussaguel, veut se reconstruire après des années de mariage éreintantes sur le long terme, une "vie de Bidochon" comme elle a pu le dire également mais aussi des emplois du temps professionnels en décalé. Elle envisage une séparation, elle l'évoque même à son entourage proche, telle qu'Emy : "Elle m'a dit je vais faire comme toi, il faut que la séparation elle soit bien, une semaine sur deux pour les enfants. Que ce soit vraiment réglo, pour papa, pour maman. Ça là dessus, elle a toujours été droite." Viendra sa rencontre, via l'application Gleeden, d'un autre homme, d'abord son confident, puis son amant : une personne à mille lieux du tempérament colérique de son époux. Des projets naissent pour les amoureux mais ils resteront inachevés...

Cédric Jubillar reste présumé innocent des faits qui lui sont reprochés jusqu'au jugement définitif de cette affaire.