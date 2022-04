Affaire Jubillar : "Elle m'a réveillé en pleine nuit", la déclaration lunaire de Cédric, juste après la disparition de Delphine

Que s'est-il passé vraiment cette nuit du 15 au 16 décembre 2020 au sein du foyer de Delphine Jubillar ? Plus d'un an après la disparition de l'infirmière, mère de deux enfants vivant à Cagnac-les-Mines, les regards ne se détournent pas de son époux depuis 2013, Cédric. Est-il le coupable ou un homme injustement en détention provisoire depuis le mois de juin 2021 ? De nombreuses questions restent en suspens, le journaliste du Parisien Ronan Folgoas qui a suivi l'affaire depuis des mois tente, non pas d'apporter des réponses, mais des éclairages. L'auteur du livre Le Mystère Jubillar a participé au documentaire sur la disparition de cette femme qui a été diffusé sur RMC Story. Grâce à son travail minutieux, on en sait plus notamment sur ce suspect numéro 1, et sa personnalité complexe. La preuve avec son appel aux amies de sa femme le jour depuis lequel on n'a plus retrouvé sa trace.

La nuit de la disparition de Delphine Jubillar, Cédric avait tenté frénétiquement de joindre Delphine quand il a dit s'être rendu compte qu'elle ne dormait à côté de lui, réveillé par les pleurs de leur fille Elyah. A 4h, soit 10 minutes avant de joindre la gendarmerie, il a contacté via Messenger les amies de Delphine. "Il nous a envoyé un message sur le groupe de l'anniversaire de Delph', en nous demandant si elle est chez nous, si on l'a vue, elle n'est pas à la maison", explique l'une d'elle.

Une autre confie ensuite sa discussion lunaire avec le mari de son amie, ce dernier n'hésitant pas à tenir des propos salaces alors que sa femme a disparu, un comportement qui interroge : "Vers 7h du matin, je prends l'initiative d'envoyer un message à Cédric pour répondre à son message commun. 'Non, je n'ai pas de nouvelles de Delphine. Et je lui demande naturellement s'ils se sont disputés la veille. Et là, s'engage une conversation..." Elle ne souhaite pas répéter ses paroles pleines de détails scabreux, elles seront rapportées par écrit dans le film-enquête : "Oui, ça allait on a même fait un câlin à trois dans le lit. On passe de bons moments encore ensemble. Elle ne te l'a peut-être pas dit mais on a couché ensemble la semaine dernière. Elle m'a réveillé en pleine nuit et elle m'a astiqué le poireau."

Un discours à connotations sexuelles que Cédric Jubillar a également tenu devant les gendarmes et qui vont à l'encontre de ce que l'on sait de son épouse : Lassée de sa "vie de Bidochon" et en instance de divorce, elle avait noué une relation avec un autre homme quelques mois avant sa disparition.

Cédric Jubillar reste présumé innocent des faits qui lui sont reprochés jusqu'au jugement définitif de cette affaire.