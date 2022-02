Disparition de Delphine Jubillar : le message fort des magistrats à la fin de l'audition de son fils Louis

La famille de Delphine Jubillar traverse un drame depuis la nuit du 15 au 16 décembre 2020. Les premiers touchés sont ses deux enfants, Louis et Elyah, 6 ans et 2 ans au moment de la disparition de leur maman. Deux êtres qui se retrouvent plongés dans la violence du monde et face à l'impensable pour eux. Alors que leur papa, Cédric Jubillar, est considéré comme le suspect numéro 1 et est actuellement incarcéré dans la prison de Toulouse-Seysses pour homicide par conjoint, ses enfants sont sous la garde de leur tante, la soeur de l'infirmière disparue, avec des droits de visite de la part de leur oncle mais aussi de leur grand-mère paternelle. Ils sont également soutenus par la justice. Elle a dû notamment faire appel à l'aîné qui était présent lors de la soirée et la nuit fatidiques et a donc été entendu plusieurs fois par les autorités. Le garçon est représenté par un avocat, maître Laurent Boguet, qui s'était exprimé, non sans émotion, auprès de France 3 Occitanie.

Maître Laurent Boguet, qui est également avocat du père de la petite Maëlys, représente les intérêts des enfants du couple Jubillar. Il ne souhaite pas souvent intervenir médiatiquement dans cette affaire, pour préserver ses clients. Il a fait un écart en décembre dernier, un an après la disparition de Delphine Jubillar. Au cours de ce long entretien, on peut s'imaginer, un tant soit peu, l'épreuve que vivent les enfants, et notamment Louis, qui a été auditionné par les juges.

Si l'audition est théoriquement couverte par le secret de l'instruction, comme le rappelle l'avocat lui-même, il souhaite en faire partager un moment particulier pour apporter un peu d'humanité à la tragédie : "Il a été dit à Louis : 'tu sais, ta maman ne vous a pas abandonnés toi et ta petite soeur.' Et il a reçu le message sans trouver les mots mais dans le regard qu'il a renvoyé ces phrases ont été perçues comme une bénédiction. Il avait sans doute besoin de les entendre et d'ailleurs, il lâchera dans un souffle : 'Ça m'a fait du bien de parler.'"

Les deux magistrats instructeurs, dont l'une d'entre elles a été longtemps juge pour enfant, ont une grande expérience dans la gestion des dossiers enfants. C'est pourquoi il était primordial que Louis entende que la justice cette phrase essentielle : "On est là pour travailler et retrouver coûte que coûte ta maman dont on sait qu'elle te manque." Des paroles bouleversantes à l'heure du tourbillon médiatique que provoque l'affaire. Quelque soit l'issue de l'enquête, il faut établir la vérité, "pour pouvoir [lui] ramener [sa] maman quel qu'en soit l'état". Des mots à la fois durs et essentiels pour que l'enfant puisse se reconstruire après un tel choc.

Au mois de novembre 2021, Louis Jubillar a été auditionné une troisième fois, s'est présenté comme un témoin visuel et a décrit une scène de dispute entre ses parents, juste avant que sa mère Delphine disparaisse. Un témoignage capital mais qui pourrait être invalidé pour vice de procédure. Auquel cas il sera réentendu.

Parallèlement, d'importantes fouilles ont de nouveau été effectuées en janvier, sans succès. Les analyses de traces de sang dans un véhicule blanc qui pourrait être lié à l'affaire pourront apporter plus d'éléments sur l'évanouissement de cette jeune femme de 33 ans, en instance de divorce.

Cédric Jubillar reste présumé innocent des faits qui lui sont reprochés jusqu'au jugement définitif de cette affaire.