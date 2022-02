Disparition de Delphine Jubillar : Ce vice de procédure qui remet en question l'audition de son fils

Parallèlement à la recherche d'un indice voire d'un corps par les autorités grâce aux données du GPS de Cédric Jubillar, l'entourage de son épouse Delphine, disparue à Cagnac-les-Mines (Tarn) dans la nuit du 15 au 16 décembre 2020, est aussi interrogé. C'est ainsi que la justice a recueilli le 26 novembre 2021 un nouveau témoignage de Louis, 7 ans, le fils aîné du couple. Cependant, selon La Dépêche, cette audition n'a finalement pas été enregistrée par vidéo conformément à la procédure en ce qui concerne les auditions de mineurs, victimes ou parties civiles dans un dossier pénal et pourrait être donc annulé. Les conséquences pourront être importantes dans cette enquête qui dure depuis plus d'un an.

Si des caméras sont posées sur la table pendant que l'enfant s'exprime lors de cette audition, il n'y a pas d'image du garçon. "Oubli ou problème technique ?", s'interroge La Dépêche. "Dans le cas où cette audition n'est pas validée, on en fera une seconde, commente Me Laurent Boguet, partie civile, représentant les intérêts de l'enfant. Mais il s'agit d'un non-événement puisqu'il n'y a pas, à ce jour, de requête en nullité déposée". La défense dispose d'un délai de six mois pour soulever un vice de procédure et demander l'annulation de cette audition. Dépassé ce délai, l'interrogatoire reste valide, précise le journal. Maîtres Martin, Franck et Alary, les avocats de Cédric Jubillar, ne souhaitent pour l'instant pas s'exprimer, ajoute le quotidien.

Un vice de procédure qui va peut-être obliger un enfant de 7 ans à devoir s'exprimer encore une fois sur la traumatisante disparition de sa maman. Durant cette dernière audition, le grand frère d'Elyah - les deux enfants vivent chez la soeur de leur mère Stéphanie - était revenu sur la soirée avant que tout bascule, décrivant un conflit entre ses parents. "Il décrit une scène de dispute, entre ses parents, dont il est pour la première fois le témoin visuel. Il entend notamment sa mère, qu'il situe entre le canapé du salon et le sapin de Noël, dire à son père, 'Arrête-toi !' de manière ferme", lit-on dans le quotidien. Ce témoignage contredit le fait que Cédric Jubillar, actuellement incarcéré à la prison de Toulouse-Seysses (Haute-Garonne) et qui clame son innocence, ne se soit pas disputé avec sa femme ce soir-là, juste avant la disparition de l'infirmière.

Cédric Jubillar reste présumé innocent des faits qui lui sont reprochés jusqu'au jugement définitif de cette affaire.