Delphine Jubillar : Le témoignage de son fils ne colle pas avec celui de Cédric...

Au cours de ses premières déclarations suite à l'étrange disparition de sa femme Delphine Jubillar, Cédric avait affirmé s'être réveillé en pleine nuit vers 4 heures du matin suite aux pleurs de sa fille, Elyah, alors âgée de 18 mois. C'est à ce moment qu'il aurait constaté l'absence de sa compagne. De plus, il confiait avoir trouvé leurs chiens Gnocchi et Oprah en train d'aboyer de manière très bruyante devant leur maison. Interrogé par les enquêteurs, leur fils Louis (âgé de sept ans) a livré une toute autre version des faits. Interviewé par La Dépêche, son représentant, Me Boguet, explique : "Louis avait aussi l'habitude de se lever pour signaler à ses parents que sa soeur pleurait dans son lit (...) Ce sont des déclarations qui viennent en opposition avec ce que raconte Cédric Jubillar puisqu'il nous dit qu'il a été réveillé par les pleurs de sa fille et qu'il s'est levé."

De plus, Me Boguet révèle comment le petit garçon a décrit sa toute dernière soirée avec sa maman, le 15 décembre 2020. "Ce soir-là, il a entendu des gros mots et décrit une scène que l'on peut assimiler à une dispute. (...) Il n'entend pas les chiens aboyer ce soir-là ni sa petite soeur pleurer vers 3h50, comme le précise Cédric Jubillar."

Confié à sa tante maternelle depuis la disparition de sa maman survenue à Cagnac-les-Mines près d'Albi dans la nuit du 15 au 16 décembre 2020, le petit garçon vit avec sa soeur Elyah (2 ans). "C'est l'avenir de ces enfants qui est en jeu. On leur doit la vérité, au-delà de leur souffrance, il faut qu'ils sachent ce qui s'est passé. (...) On doit obtenir des réponses sensées à des questions qui demeurent encore sans réponse. Comme cette interrogation sur l'extinction du téléphone de Cédric Jubillar à des heures qui posent problème, de 22h08 à 3h53." précise Me Boguet.

Pour rappel, l'historique du smartphone de Cédric Jubillar révélait que le plaquiste avait joué au jeu Game of Thrones sur son smartphone vers 22 heures. À 3h53 du matin, il avait rallumé son téléphone pour se connecter à une application de rencontre. Il avait ensuite tenté d'appeler frénétiquement Delphine Jubillar près de 200 fois, avant de joindre une amie à 3h59, puis une autre à 4h00, sans succès. À 4h09, Cédric Jubillar avait contacté les gendarmes, en pleurs.

Le 18 juin 2021, Cédric a été mis en examen pour homicide volontaire sur conjoint et incarcéré à la prison de Seysses. le 21 septembre 2021, la chambre d'instruction de la Cour d'appel de Toulouse a rejeté la troisième demande en liberté de Cédric Jubillar. Il sera entendu le 15 octobre par les juges d'instruction en charge du dossier.

Cédric Jubillar reste présumé innocent des faits qui lui sont reprochés jusqu'au jugement définitif de cette affaire.