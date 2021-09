Delphine Jubillar : Le témoignage de son fils Louis, 6 ans, enfin dévoilé

Sans corps, ni scène de crime, les enquêteurs s'en sont remis à d'autres éléments pour inculper Cédric Jubillar. Le plaquiste de 33 ans, mis en examen pour "homicide par conjoint", est soupçonné d'avoir assassiné son épouse Delphine Aussaguel et d'avoir dissimulé son corps. Les gendarmes en charge de l'enquête se sont notamment basés sur le témoignage de Louis, le fils de 6 ans du couple en instance de divorce, qui a assuré avoir entendu ses parents se disputer le soir de la disparition de sa mère.

Dans une interview à La Dépêche , l'avocat des deux enfants du couple Jubillar, âgés de 6 et 2 ans, explique pourquoi le témoignage du tout jeune Louis présente un intérêt. Il expose la version des faits que le petit a donné aux enquêteurs. "Dans le cas de Louis, on peut admettre qu'un enfant puisse se souvenir potentiellement d'événements et les restituer à sa manière. Il dit que ses parents se disputaient souvent. Ce soir-là, il a entendu des gros mots et décrit une scène que l'on peut assimiler à une dispute. Il dit que 'peut-être ils faisaient ça'", a confié Me Laurent Bouget, expliquant que Louis décrivait des bras allongés à l'horizontal.

Le fils aîné du couple dit avoir entendu : "Alors puisque c'est ça, on va se séparer". "Il dit que c'est peut-être papa ou maman qui a dit cela. Mais il n'a rien vu. Il n'entend pas les chiens aboyer ce soir-là ni sa petite soeur pleurer vers 3h50, comme le précise Cédric Jubillar", décrit l'avocat dans cet article paru le 18 septembre 2021.

La demande de remise en liberté de Cédric Jubillar rejetée une 3e fois

la justice a rejeté pour la troisième fois une demande de remise en liberté de Cédric Jubillar déposée par ses avocats pénalistes. Le témoignage de Louis, qui invalide la version de son père , est un des éléments "graves et concordants" ayant permis de placer l'homme de 33 ans en examen pour le meurtre de Delphine Jubillar et de le maintenir en détention provisoire. Le mardi 21 septembre 2021,déposée par ses avocats pénalistes.

Me Laurent de Caunes, l'avocat de la famille de l'infirmière, estime que le maintien en détention "est tout a fait normal dans le contexte de cette procédure" soulignant qu'il faut "tout faire pour préserver l'enquête et l'instruction" en cours, puisque le corps de Delphine Aussaguel n'a toujours pas été retrouvé

Cédric Jubillar continue de clamer son innocence. Il reste présumé innocent des faits reprochés jusqu'à la fermeture du dossier.