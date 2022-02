Delphine Jubillar : Son fils Louis en grande souffrance, le message poignant de ses amies

Depuis cette nuit du 15 décembre 2020, Louis et Elyah Jubillar sont sans nouvelle de leur maman, Delphine. L'infirmière de 33 ans a disparu à ce moment et les enquêteurs cherchent toujours, plus d'un an après, une trace de la jeune femme. Une drame pour ces deux enfants, doublé au mois de juin dernier par l'incarcération de leur père, Cédric Jubillar, soupçonné du meurtre de sa femme et emprisonné à Toulouse-Seysses pour homicide par conjoint. Entourés de l'amour de toute leur famille, les deux petits âgés de 6 et 2 ans au moment des faits doivent apprendre à vivre sans leur maman. Les amies de Delphine Jubillar, qui tiennent une page Facebook en soutien à sa famille, ont publié un message pour donner des nouvelles de Louis.

"Louis très affecté par la disparition de sa maman. Louis est en très grande souffrance. Pauvre petit bébé, si seulement cette nuit là n'avait jamais existé...", écrivent les amies de "Delph". Sans donner de nom, elle pointe du doigt celui qui n'a pas accepté que la maman dévouée puisse se séparer - elle était en instance de divorce - et vivre son histoire avec son nouvel amoureux : "Si seulement, il lui avait tout simplement donné la liberté dont Delphine avait droit. (...) Il va payer pour le mal qu'il vous a fait." Elles insistent sur sa tristesse et le sentiment d'impuissance à ne pas pouvoir l'aider. Avec sa petite soeur, Louis vit chez sa tante Stéphanie, la soeur de la disparue : "Nous savons que tu es bien entouré, chez ta tatie d'amour, avec tes tontons, mais rien ne remplacera ta maman. Elle était ton rayon de soleil. Tu es privé à jamais de ses câlins, de son odeur, de sa voix, de ses bisous."