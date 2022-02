Affaire Jubillar : La cousine de Delphine met en doute la version de Cédric

Considéré comme le suspect numéro 1 par la justice, Cédric Jubillar, l'époux de l'infirmière de 33 ans disparue dans la nuit du 15 au 16 décembre 2020 interroge aussi beaucoup la famille de la jeune femme. Plus d'un an après les faits et alors que l'enquête ne montre pas d'avancée significative, tant de questions restent sans réponse. La cousine de Delphine Jubillar, Lolita, en avait fait part au micro de BFMTV lors d'une commémoration pour la maman de Louis et Elyah, le jour où elle aurait dû fêter ses 34 ans.

Les fouilles se poursuivent pour trouver un indice dans la disparition de Delphine Jubillar. Les mois ont passé depuis que la trentenaire n'a plus donné signe de vie mais ses proches refusent d'arrêter les recherches et les interrogations demeurent. A demi-mots, sa cousine Lolita fait un portrait inquiétant de l'homme que l'infirmière avait épousé : "Je sais comment il est. Je garde mes doutes sur le premier suspect. Cédric c'est quelqu'un qui est déjà très manipulateur. Il sait cacher des choses, il sait mentir. Et j'ai déjà pu voir de la violence qu'il a pu faire envers ses enfants. Pas envers Delphine, mais il la critiquait, la rabaissait, la jugeait en raison de son métier d'infirmière. Plusieurs fois je l'ai vu faire."

Si elle a un message à dire à Cédric Jubillar, ce serait de dire ce qu'il sait, ou ce qu'il a fait. La justice l'a incarcéré pour homicide par conjoint en juin 2021, Lolita est donc persuadée qu'il ne serait pas derrière les barreaux pour rien. D'ailleurs, sa version des faits ne lui semble pas solide. En effet, le mari de Delphine a déclaré que sa femme était partie sortir ses chiens entre 23h et minuit comme à son habitude. Or, d'après sa cousine, elle a peur du noir : "Je pense qu'il a pu se passer quelque chose au domicile." Un voisin avait également affirmé qu'il n'avait jamais vu la disparue s'occuper des chiens auparavant.

De nombreux proches de la disparue mettent en doute les paroles de Cédric Jubillar, sa famille mais aussi ses amies. En effet, l'une d'elle a enregistré une conversation avec l'homme suspecté au mois d'avril soit avant son incarcération, et il affichait beaucoup de mépris et de colère envers celles et ceux qui tentent de trouver des réponses à la mystérieuse disparition de la jeune femme.

Les recherches des autorités se poursuivent, l'audition du fils aîné du couple, si elle est validée, montre qu'il y aurait eu dispute entre le couple la nuit de la disparition, tandis que les révélations d'un co-détenu de Cédric Jubillar, si elles n'ont pas entraîné la découverte d'un corps ont mené vers une voiture blanche avec des traces de sang. En attendant le résultat des analyses prévus pour la fin du mois de mars, la famille de Delphine Jubillar doit continuer d'avancer et de protéger au mieux ses deux enfants qui sont auprès de leur tante Stéphanie. Sa cousine Lolita assure qu'ils vont bien mais ne doute pas que s'endormir seul dans "câlin de leur maman" doit être terriblement dur.

Cédric Jubillar reste présumé innocent des faits qui lui sont reprochés jusqu'au jugement définitif de cette affaire.