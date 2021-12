Disparition de Delphine Jubillar : d'anciens voisins du couple font des révélations

En 2005, ils tombent amoureux lors d'une soirée dans la boite de nuit Le Bacardi alors qu'ils sont à peine majeurs. Fous l'un de l'autre, ils s'installent ensemble et décident de se marier en juin 2013. Cette même année, ils déménagent dans leur maison de Cagnac-Les-Mines convaincus qu'elle sera le parfait nid douillet pour leur future famille.

Interrogé par les journalistes de l'émission Sept à Huit diffusée le 5 décembre 2021 sur TF1, un voisin du couple raconte que Cédric, ouvrier du bâtiment, comptait construire une véritable maison de rêve pour lui et sa famille. "Il voulait se donner à fond dans cette maison vu qu'il était du bâtiment. Il pensait faire une piscine, un solarium" raconte-t-il. Malheureusement, les travaux ne seront jamais achevés et la rénovation de cette maison deviendra vite un motif de vives disputes pour le couple.

Questionné sur les habitudes des parents de Louis et d'Elyah mais aussi sur les déclarations de Cédric qui a indiqué que Delphine aurait disparue après avoir promené leurs chiens, prétextant qu'elle avait pour habitude de sortir Gnocchi et Oprah tard le soir, il explique : "Cela me surprend beaucoup parce qu'elle ne s'en occupait pas des chiens... C'était Cédric qui s'en occupait. On ne l'a jamais vue sortir les chiens seule le jour. Donc ça m'étonnerait qu'elle les sorte seule la nuit".

Pour rappel, ce n'est pas la seule personne qui doute des déclarations de Cédric Jubillar puisque l'une de ses meilleures amies avait déjà confié au Parisien ne pas croire que Delphine avait pu sortir afin de promener leurs chiens. "Pourquoi, ensuite, a-t-il affirmé aux gendarmes, comme à de nombreuses personnes, que Delphine avait l'habitude d'aller promener les chiens la nuit ? C'est complètement faux. Même quand on allait se promener toutes les deux en matinée, elle ne partait jamais avec les chiens." a-t-elle confié.

Considéré comme le principal suspect dans cette affaire, Cédric Jubillar a été incarcéré le 18 juin 2021 à la maison d'arrêt de Seysses pour "homicide volontaire sur conjoint" six mois après la disparition de sa femme. Pourtant, il continue de clamer son innocence.

Cédric Jubillar reste presumé innocent des faits qui lui sont reprochés jusqu'au jugement définitif de cette affaire.